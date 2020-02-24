Что делать, если порвался презерватив: пошаговая инструкция

Подробная инструкция, которая поможет не допустить нежелательной беременности.

Презервативы, даже самые качественные, иногда рвутся. К этому надо быть готовым.

Первый шаг — немедленно прекратите интимный контакт, пишет Lifehacker.

Второй — снимите презерватив и оцените обстановку: он порвался до или после того, как произошла эякуляция? В зависимости от результатов действуйте по плану.

Если семяизвержения не произошло, риск беременности минимален. Особенно в том случае, если презерватив имеет спермицидную (подавляющую активность сперматозоидов) смазку. Если же презерватив порвался при или сразу после эякуляции, такая смазка не поможет.

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Есть два способа справиться с проблемой.

Сверьтесь с календарем

Календарный метод контрацепции — вариант не самый надёжный, но в некоторых случаях действующий. Он заключается в следующем: надо рассчитать примерную дату овуляции — выхода созревшей яйцеклетки из яичника и не заниматься сексом несколько дней до и после неё, чтобы не позволить сперматозоидам встретиться с яйцеклеткой. Другие дни при календарном методе считаются «безопасными».

Если инцидент с порвавшимся презервативом случился в «безопасный» период, с вероятностью более 75% беременность не наступит.

Учтите: календарный метод подходит только тем парам, которые прямо сейчас не уверены, что готовы к зачатию, но в целом не против завести детей. Если это не о вас и беременность категорически не входит в ваши планы, используйте второй метод.

Воспользуйтесь экстренной контрацепцией

Идеальный вариант — в первые же сутки после инцидента попасть на приём к гинекологу. Врач выяснит, какой метод экстренной контрацепции — гормональный или негормональный — лучше подходит в вашем случае. И либо установит внутриматочную спираль (это не даст оплодотворённой яйцеклетке закрепиться в матке), либо даст рецепт на таблетку с высокой дозой гормонов (она заблокирует оплодотворение). Это наиболее безопасный метод, поскольку квалифицированный врач при назначении учтёт особенности вашего здоровья.

Если возможности попасть к гинекологу нет, придётся действовать самостоятельно. Надо идти в аптеку и купить таблетки для экстренной контрацепции. Самые популярные — на основе левоноргестрела. Как правило, они продаются попарно и принимаются по следующей схеме: первая таблетка — не позже 72 часов после «аварии» (чем раньше, тем выше эффективность), вторая — через 12 часов после первой.

Такие препараты достаточно серьёзно бьют по здоровью, поэтому крайне не рекомендуется пользоваться ими чаще, чем один раз в течение месячного цикла, и без рекомендаций гинеколога.