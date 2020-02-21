Составлены топ-3 позы для жесткого секса (18+)

Но будьте осторожны: не навредите себе и партнеру.

Иногда паре хочется попробовать что-то новое в постели. Жесткий секс - один из вариантов, как разнообразить свою интимную жизнь.

УНИАН собрал для вас топ-3 позы для жесткого секса

1. Поза в сексе "Дровосек"

Эта секс-поза - для мужчин с хорошей физической подготовкой. Партнер становится на пол и поднимает женщину, удерживая ее за ягодицы. Чтобы облегчить "задание" мужчине, дама может упереться ногами на кровать либо же тумбочку.

В такой позиции мужчина может проявить свою дикую страсть и устроить жесткий "разнос" своей женщине. Партнерша со временем может увеличивать глубину проникновения, выгнувшись слегка назад.

P.S. Особое удовольствие гарантировано, если вы займетесь сексом в этой позе перед зеркалом.

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2.Секс-поза "В бой"

Женщина ложится на спину на край кровати, поднимает ноги и кладет их на плечи партнера. Мужчина стоит перед ней на коленях, а партнерша прижимает колени к груди - так максимальное проникновение гарантировано. Партнер совершает фрикции, придерживая партнершу за бедра.

3. Поза "Дно"

Девушка становится на колени либо же ложится животом на диван, а мужчина становится на колени и берет партнершу за волосы, а затем начинает заниматься с ней жестким оральным сексом (глубоким горловым). В такой позе партнер сможет почувствовать полную власть над дамой.

Ранее УНИАН составил подборку из трех поз для секса по-быстрому.