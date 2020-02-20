Эксперты определили возраст максимальной сексуальной активности женщины

После 35 лет женщина все еще достаточно активна в сексуальном плане.

Не секрет, что сексуальная активность в разные периоды жизни у обоих полов различается. Особенности женского влечения часто не понятны не только мужчинам, но и самим девушкам.

Эксперты изучили сексуальное желание в разные периоды жизни женщины и рассказали, на какой возраст приходится его пик, пишет WomanHit.

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Секс в 30—40 лет: период расцвета

Как правило, к 30-ти годам женщина нашла свое место в жизни, научилась бороться со стрессом, который при повышенном содержании может понизить сексуальное желание до нуля.

"Большая часть женщин в это время находит вторую половинку, с которой вступает в брак, отсюда появляется больше уверенности в своей сексуальности, а также для женщины, наконец, наступает один из самых спокойных периодов", - отмечают эксперты.

После 35 лет либидо начинает постепенно снижаться, однако женщина все еще достаточно активна в сексуальном плане.

Ранее ученые выяснили, как образование и политические взгляды женщин влияют на их интерес к сексу.