Эксперты определили возраст максимальной сексуальной активности женщины
Не секрет, что сексуальная активность в разные периоды жизни у обоих полов различается. Особенности женского влечения часто не понятны не только мужчинам, но и самим девушкам.
Эксперты изучили сексуальное желание в разные периоды жизни женщины и рассказали, на какой возраст приходится его пик, пишет WomanHit.
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Секс в 30—40 лет: период расцвета
Как правило, к 30-ти годам женщина нашла свое место в жизни, научилась бороться со стрессом, который при повышенном содержании может понизить сексуальное желание до нуля.
"Большая часть женщин в это время находит вторую половинку, с которой вступает в брак, отсюда появляется больше уверенности в своей сексуальности, а также для женщины, наконец, наступает один из самых спокойных периодов", - отмечают эксперты.
После 35 лет либидо начинает постепенно снижаться, однако женщина все еще достаточно активна в сексуальном плане.
Ранее ученые выяснили, как образование и политические взгляды женщин влияют на их интерес к сексу.