Что делать, если у мужчины маленький член: советы экспертов

Что делать, если Вы обнаружили, что у Вашего парня крохотный член.

Если у Вашего мужчины маленький пенис, главное - понять, готов ли он трудиться на благо вашего союза. В том смысле, что готов ли он учиться доставлять тебе удовольствие не только членом.

Если парень открыт ко всему новому и у него уже есть определенные«наработки» в этом смысле — это здорово. Есть с чем работать, пишет Cosmo.

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Плохо, если он занимает позицию «Я такой, умею только вставлять член во влагалище, принимай меня вот таким» или того хуже — «всем остальным нравилось». Но с таким было бы грустно независимо от размера. Вообще когда партнер во главу угла ставит исключительно собственный кайф, как правило, любовник он не очень.

Расскажите ему как

Мы никогда не поверим, что секс «член в вагину» — это единственный способ доставить женщине удовольствие и подарить оргазм. Подключайте весь арсенал, какой можете найти. Из вариантов:

игрушки нужного размера, если Вы все-таки предпочитаете проникающий секс;

фингеринг;

куннилингус.

Но это техника. Это то, что может довести Вас до оргазма с механической стороны,но на самом деле гораздо важнее, как и о чем вы общаетесь. Кто-то моментально«вспыхивает» от грязных разговоров, кому-то нравятся ролевые игры.

Как правило, проблемы, возникающие из-за того, что у партнера маленький член, вообще не относятся собственно к члену. Потому что, если с обеих сторон член воспринимается как единственный способ поймать оргазм, — вот это проблема. Отсутствие разнообразия, скудность арсенала или нежелание что-то менять в своей интимной жизни — вот это настоящие проблемы.