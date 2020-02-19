Названы лучшие позы в сексе, когда женщина сверху (фото 18+)

Эти позы в сексе подарят паре восхитительные ощущения.

Существует множество сексуальных позиций, в которых женщина может руководить процессом. УНИАН собрал для вас топ-3 секс-позы, когда партнерша сверху.

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1. Наездница и ее вариации

Мужчина ложится на кровать и расслабляется, а женщина получает всю власть над них, оседлав его.

Помимо лучшего доступа до точки G, поза наездницы позволяет партнерше контролировать глубину и темп проникновения. Один из вариантов этой секс-позы - перевернутая наездница, когда женщина сверху на партнере, на спиной к нему.

2. Краб

Мужчина садится, вытянув разведенные ноги и упираясь руками в пол, женщина садится сверху лицом к партнеру. Икры партнерши расположены за бедрами мужчины, вес тела она переносит на руки и ноги. Это - очень травмоопасная для мужчин поза из-за неустойчивой позиции женщины. Поэтому лучше занимайтесь сексом в этой секс-позе на твердой поверхности, например, на полу.

3. На лицо

Эта поза для смелых женщин, которые точно знают, чего хотят от секса, точнее орального секса. Мужчина ложится, а женщина располагается гениталиями над его лицом и вращает бедрами так, как ей нравится. Незабываемые ощущения гарантированы! Но будьте осторожны, не навредите своему партнеру слишком резкими движениями либо чрезмерной нагрузкой на лицо.