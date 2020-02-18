Названы лучшие позы для секса в авто (18+)

Заднее сиденье автомобиля идеально подходит для лежачих поз.

Секс в автомобиле до сих пор популярен среди молодежи и пар, которые хотят добавить в отношения немного остроты.

Эксперты "Здоровья 24" подсказали позы, которые будут удобны в таком тесном пространстве.

Лучшие позы для секса в автомобиле

Ложка

Заднее сиденье идеально подходит для лежачих поз. Чтобы не начинать с самых банальных, советуем попробовать "ложку". Необходимо, чтобы оба партнера легли на бок. Парню необходимо разместиться позади девушки, которая будет развернута лицом к передним сидениям.

Миссионерская поза

О миссионерской позе известно каждому, поэтому она кажется несколько банальной. Но согласитесь, что миссионерская поза в постели и миссионерская поза на заднем сидении машины – несколько разные вещи.

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Ноги сверху

Это то же самое, что и миссионерская поза, впрочем девушке необходимо закинуть ноги на плечи парню. Несмотря на то, что позы довольно похожи визуально – ощущения кардинально отличаются. К слову, эта поза несколько сэкономит место, поэтому если вы высокого роста, не нужно будет как-то дополнительно скручиваться.

Всадница

Это тоже одна из наиболее простых и самых популярных поз. Впрочем, она может быть не очень удобной в том случае, если кто-то из партнеров высокий, а машина узкая.

Стиль собачки

Для секса в машине это очень удобная поза, так как сиденье, на которое может опереться девушка, имеет еще и определенный угол наклона.

Секс в объятиях

Наверное, самая романтическая поза, которую удобно выполнить в любом месте (что на переднем, что на заднем сидении). Просто обнимитесь и помогайте друг другу, двигаясь на встречу.

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