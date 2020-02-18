Секса не будет: топ-3 причины, почему женщина отказывает в близости

Иногда нежелание близости объясняется банальной усталостью.

В современном темпе жизни часто не хватает времени на, казалось бы, важные и приятные вещи. Например, на интим.

Эксперты назвали топ-3 причины, по которым партнерша может отказывать своему мужчине в сексе.

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1. На первом месте - усталость. Да, к сожалению, после работы часто женщину дома ждет не отдых, а готовка, уборка и еще куча обязанностей. После всего этого ваша половинка чувствует себя обессиленной, и о сексе в таком состоянии не приходится думать. Сюда же можно записать и нервное напряжение.

2. Отсутствие романтики в отношениях. Для женщин очень важно чувствовать себя любимой и желанной. А когда романтические нотки из вашей жизни пропадают, угасает и сексуальная искра. Чтобы исправить эту ситуацию, говорите своей женщине комплименты, дарите ей цветы и, конечно же, поддерживайте ее. Партнерша это оценит и расцветет.

3. Неудовлетворенность мужчиной в постели либо же негативный предыдущий сексуальный опыт. Если партнер не интересуется, что вам нравится в сексе, а после собственного оргазма сразу же засыпает, не интересуясь, а финишировали ли вы, конечно же, это не вдохновляет на новые занятия любовью.

Помните, что самое главное в сексуальной жизни - не бояться открыто говорить с партнером, что вам нравится. Лишь путем откровений вы сможете получить со своим мужчиной феерические оргазмы!

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