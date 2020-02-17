Озвучены самые частые причины ссор у молодоженов

Наиболее частая причина ссор среди молодоженов - обвинения в нехватке внимания со стороны второй половины.

Американские психологи заявили, что им удалось составить первый надежный обзор вопросов и тем, которые вызывают споры у людей, недавно вступивших в брак.

Для начала ученые предложили студентам назвать темы, которые, по их мнению, могут вызвать споры и ссоры между молодоженами. Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на статью в журнале Personality and Individual Differences.

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Из сотен предложений были отобраны около 80 вариантов. Затем проводились детальные опросы 107 пар добровольцев, которые, помимо прочего, должны были выбирать предмет, о котором они спорили в течение последнего года, и описать, как часто это происходило.

Отобрав 30 вопросов, которые добровольцы выделяли особенно часто, психологи разделили их на шесть групп — шесть ключевых тем, особенно «популярных» у спорщиков-молодоженов. На вершине этого списка оказались обвинения в нехватке внимания со стороны второй половины. Следом шли различные проблемы и недопонимания в сексуальной жизни, семейных и личных финансах, в вопросах контроля («кто главный»), а также домашних дел.

Ранее американские исследователи обнаружили, что пары, которые ссорятся, живут дольше, так как риск ухудшения здоровья и преждевременной смерти для них снижается.