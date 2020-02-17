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Эксперты объяснили, что можно "подцепить" во время орального секса

16:26, 17 февраля 2020
Отношения
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Какие опасности таит оральный секс / pixabay.com

Но так ли безопасно это занятие? Эксперты Cosmo выяснили это.

Специалисты говорят, что в большинстве случаев можно ничего не опасаться: в вагине и во рту — свои бактерии, и при нормальном иммунитете никакой проблемы нет.

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Тем не менее опасность существует, если у мужчины, например, выскочил герпес на губе, а женщина недавно простыла. Соответственно, его оральный герпес может стать ее генитальным.

Кроме того, если у партнера в горле сидят переносчики гонореи, хламидиоза и даже ВИЧ, а у избранницы есть микротрещинки, заражение тоже возможно. Ученые не уверены в возможности передачи таким образом папилломавируса (ВПЧ), но потенциальный риск есть.

Впрочем, женщина тоже может поделиться чем-то неприятным с партнером, особенно если оральный секс произошел во время менструации.

Специалисты рекомендуют проверяться на инфекции, пользоваться презервативами для обоих полов, чтобы не было прямого контакта рта и языка с интимными органами.

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