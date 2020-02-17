Собраны лучшие позы для быстрого секса (18+)

Иногда неплохо заняться быстрым сексом.

В современном мире все мы вынуждены жить в бешеном темпе. К сожалению или к счастью, иногда это затрагивает и нашу сексуальную жизнь.

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Поэтому УНИАН составил подборку из трех поз для секса по-быстрому.

1. Наклоняй и властвуй

Это поза догги-стайл, только стоя. Женщина упирается руками в стену либо мебель, а мужчина придерживает ее за бедра либо же ласкает ее клитор. Оргазм не заставит себя долго ждать, не сомневайтесь!

2. Горячее блюдо

Это - прекрасная поза для секса на кухне. Женщина садится на стол и обнимает бедра партнера ногами. Здесь все фрикции совершает мужчина, одержав власть над партнершей.

3. Обратная наездница на троне

Мужчина садится на стул, женщина - сверху, спиной к нему. Партнерша задает темп секса, двигаясь быстро и не останавливаясь.

Ранее психолог-сексолог Павлова Татьяна рассказала УНИАН, что улучшает качество сексуальных отношений в паре.