Виталия Курач: У нас очень низкая сексуальная культура, многое табуировано. Я говорю на медицинском языке, но в соцсетях меня блокируют, обвиняя в распространении порно и пропаганде развратной жизни

Насколько украинцы осторожны в вопросах секса? Насколько у нас высока сексуальная грамотность?

Три дня назад ко мне обратились 35-летний мужчина и 22-летняя девушка. Сейчас вы поймете, почему я делаю акцент на возрасте. У них был очень бурный яркий секс, но женщина не знала, чем еще удивить возлюбленного. Она предложила «роды пупса». Ей затолкали в задний проход куклу длиной 14 сантиметров, с диаметром головки – 6 сантиметров. «Рожала» она ее на протяжении всего дня. Ей было очень тяжело. Он держал ее за руку: «Держись. Я с тобой». В результате, у женщины есть трещины и разрывы промежности, ближе к влагалищу. Женщина два дня не ходит в туалет, и мужчина не понимает, как пойти к врачу и рассказать, что произошло – они в другой стране, общаются со мной в мессенджере…

А у меня только один вопрос к таким парам: «В жизни не осталось ничего интересного? Больше нечем удивить возлюбленного?»

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Девушка получила такие травмы из-за того, что пупсик – твердый, не силиконовый, не надувной. Эта игрушка должна была ей все порвать острыми краями. Не факт, что она сможет забеременеть и выносить ребенка. Если повезет, то во время родов эта тоненькая стеночка между влагалищем и анусом порвется. Высока вероятность акта дефекации влагалищем. Человек стал инвалидом из-за того, что ему не хватило сексуальной грамотности.

Но можно ли назвать такую историю типичной?

Таких пар немало, просто, не все об этом рассказывают. У людей, которые гонятся за такими вещами, - зависимость. Но мы же не примитивные создания, не муравьи, не гусеницы, мы же можем контролировать свои желания. Если ты раздражен так, что хочется кого-то убить, ты же не берешь пистолет, не стреляешь.

Нужно понимать, где проходит граница. Люди, которые занимаются исключительно сексом с БДСМ, гонятся за сверхощущениями. Она привыкает к шлепкам, к более сильным ударам, еще более сильным. Но закончится это ударом, который ее убьет. Люди не чувствуют границ допустимого. Иногда заигрываются с удушьями. Такие вещи есть, но семья старается это скрыть, не все попадает в новости.

Разнообразие никто не отменял, анальный секс никто не запрещает. Но все должно быть с умом, с правильной подготовкой. Анальный секс не должен быть частым: раз в квартал, раз в полгода, не чаще, иначе происходит тотальная дисфункция мышц тазового дня, появляется симптоматика стрессового недержания мочи, геморрой, боли (до, во время и после секса), зуд и тд. и т.п.

Какие еще есть распространенные ошибки и заблуждения?

Люди думают, что, если нет видимых ран и крови, заражение невозможно. Но трещинки даже на губах – входные ворота для любой инфекции. Если у женщины трещинка на губе, а парень, когда брился, слегка порезался, этого достаточно, чтобы заразиться гепатитом, ВИЧ.

Даже при использовании презерватива могут быть ранки на лобке у парня и микротрещины входа во влагалище. Во время фрикций может открыться ранка, и этого достаточно.

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Многие забывают, что оральные ласки – риск инфицирования. На приеме рассказывают: «Не было вагинального секса, не было анального секса». А у них инфекция. Так передаются хламидии, гонорея, сифилис, ВИЧ, гепатит «В» и «С», генитальный герпес.

Если мы говорим об анилингусе, то не нужно забывать о кишечной микрофлоре. Для такой стимуляции должна быть гигиена. Наш народ к этому не привык. У нас после анального секса переходят к вагинальному, и очень абсурдно, когда у женщины в анализе из влагалища - среда, характерная для кишечной микрофлоры.

Очень было «интересно», когда моя коллега окулист направила ко мне свою пациентку: у женщины в глазах – хламидиоз.

Много ли людей приходят к вам 15 февраля?

У нас на праздниках всегда присутствует алкоголь. Он расслабляет, раскрепощает, люди забывают о контрацепции. У меня был пациент, которые не то, что не помнил с кем, не понимал – где. Рассказывал: «Я ехал из Запорожья в Винницу… Я помню, что был секс, оральный секс… Но с кем?». У него хламидиоз, сифилис.

Если говорить в общем, зачастую, такой мужчина женат, у него может быть 2-3 ребенка, но он ходит в СПИД-центр, как к себе домой, и каждый месяц сдает анализы. У него появляется синдром тревожного ожидания неудачи, он переживает, что заболел и, что его половой орган «сгниет и отпадет». На фоне этого нарушается эректильная функция. Он избегает половых контактов из-за неполноценной эрекции, и это приводит к застойным явлениям в органах малого таза. Последнее выливается в то, что, рано или поздно, у него начинается простатит, который может перейти в хроническую стадию. В конечном итоге, эректильная дисфункция начинает носить не только психогенный, но и органический характер.

И почему бы не пойти сразу к врачу?

В нашей стране не принято обращаться к специалистам, у нас ходят к бабке, чтобы «выкатала яйцом». Один мой пациент признался, что думал, мол, его прокляла любовница. Его катали яйцом, катали… докатали, до хронической стадии. А пришел бы пару лет назад, все было бы хорошо.

Можно еще зайти к другу, выпить и спросить: «А у тебя как с …?» Но кто в ответ скажет, что уже десять лет пользуется членом только для того, чтобы совершать мочеиспускание? Все скажут: «Стоит, как кол». После таких ответов становится еще тревожней, появляются суицидальные мысли…

В Украине среднестатистический мужчина к 60-ти годам пользуется своим половым органом только для того, чтобы сходить в туалет. Но все может быть иначе.

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Женщины более разумны? Какие они допускают ошибки?

У мужчины многие инфекции протекают асимптомно. У женщины, зачастую, появляются выделения, плюс, она проходит гинеколога, так заведено. Она ходит к косметологу, она больше на виду у специалистов, и вероятность ее похода к венерологу выше, чем у мужчины.

Но женщины считают, что можно не защищаться, если партнер – женатый мужчина. Как будто штамп в паспорте гарантирует защиту. Мало кто задумывается, что у «домашнего котика» может быть инфекция, что любовница у него может быть далеко не одна… Мы живем в век вседоступности. Люди приходят в ночной клуб, секс на ночь – норма. И потом: «Я думала, он - отличный парень».

Есть мнение, что по внешнему виду человека можно определить: болен он или нет. И почему-то считается, что, чем выше должность, тем меньше шанс заразится: «Как у начальника может быть инфекция?»…

Мы тонем в гепатите «С» и ВИЧ. Самое неприятное, эти инфекции проходят бессимптомно. А когда симптомы проявляются, речь идет уже о циррозе и раке печени, жизнь идет к финалу.

Молодежь более осторожна в вопросах секса?

Нет. Молодежь в этих вопросах темная. При этом, нет ни одной девственницы в 8-х классах, где ученицам 12-13 лет.

Я читаю лекции в школах. И перед самой первой подготовила информацию о цикле полового акта, о менструальном цикле, и т.д. Рассказываю – интереса нет. Спрашиваю: «Что вы хотите узнать?» - «Только один вопрос. Где в 13 лет я должна взять деньги на презерватив?».

Они при мне хвастались: «У меня было 25 парней» - «А у меня - 53 парня. Ты слабенькая». Я не говорю, что все такие, но такова основная масса. Я слышала это от детей из нормальных среднестатистических семей.

Может, они просто хвастаются перед подругами? Придумывают цифры побольше?

Они задают вопросы, и это вопросы женщин, которые живут половой жизнью, у которых есть такой опыт.

Но у взрослой женщины среда влагалища защищает ее от простейших бактерий, а у маленькой девочки все открыто, она не защищена своей физиологией. Ее это не беспокоит, она думает, что не модно быть в 13 девственницей. В итоге, у нее ранние воспалительные процессы. А если доходит до аборта… В таком возрасте это приведет к бесплодию.

Очень много проблем и физиологических, и психологических.

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Что для них служит учебником? Порно?

Все учатся на порно. Люди не понимают, что это шоу, красиво отснятая картинка, а реалии – другие. Вот, вчера 43-летний мужчина говорил: «С женщиной так сложно, она заводится так долго. 10-15 минут должна быть прелюдия… А, вот, в порно она разделась и в нее можно войти». Взрослый мужчина, а говорит ересь.

У нас нет сексуального образования, сексуальной культуры. Вместо ненужных предметов в школе могли бы делать уроки по этим вопросам, причем, должны быть раздельные группы: одни для мальчиков, другие для девочек.

У нас много чего табуировано. Родители не разговаривают с детьми, а если говорят, то не знают, как правильнее. Есть тренинги, можно об этом прочитать. Но, например, в соцсетях меня блокируют: я говорю на медицинском языке, а меня обвиняют в распространении порно и пропаганде развратной жизни.

А какова ситуация в Европе?

В Европе тоже тонут в инфекциях. Если у партнера мог быть контакт за границей, вероятность инфицирования увеличивается в разы. Недавно из Польши приехал 23-летний парень с «цветущим» сифилисом. Он гей, жил там четыре года с парнем. Собрали анамнез, у него - 500 контактов с разными мужчинами.

И он при мне позвонил своему возлюбленному: «У тебя есть ранки?» - «Да, есть. Но они не болят. Скоро заживут». Так сифилис и не должен болеть! Но, там, где сифилис, нужно искать ВИЧ-инфекцию, там, где гепатит «С», нужно искать ВИЧ-инфекцию, туберкулез. Это как цепная реакция.

И каков рецепт здоровья?

Надо все делать осознано. Мы - люди, а не жуки или медузы. Откажитесь от случайного секса. Говорите о своих желаниях с партнером. Предлагайте идти в лабораторию, если вас уважают – пойдут. Это не страшно - сдать мазки. Зато вы можете жить открыто в буквальном смысле слова.

А если партнер в начале отношений не хочет идти тебе навстречу в такой мелочи, то как решать серьезные вопросы?

Я знаю пары, которые придерживались такого плана, проводили два месяца вместе в ожидании анализов. Но когда выяснялось, что они здоровы, они расходились. Им к тому времени стало понятно, что они не подходят друг-другу. Это лучше, чем набраться сексуального опыта, получить инфекцию и заражать все новых и новых партнеров.

Влад Абрамов