Выявлена польза ссор в парах, но есть условие

Важно, чтобы оба партнера отстаивали свою точку зрения с одинаковой интенсивностью, говорят исследователи.

Американские исследователи обнаружили, что пары, которые ссорятся, живут дольше, так как риск ухудшения здоровья и преждевременной смерти для них снижается.

Но это касается пар, в которых партнеры выясняют отношения одинаковым образом, пишет журнал Fit for fun.

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"Разногласия в парах поддерживают не только любовный пыл, но и самих людей, защищая от преждевременной кончины. Но важно, чтобы оба партнера отстаивали свою точку зрения с одинаковой интенсивностью", - говорят авторы исследования.

Специалисты установили, что не имеет особого значения, мало или много ссор случается в паре, если обе половины спорят в похожей манере.

"Чем больше разница в том, как люди в парах справляются с конфликтами, тем хуже ситуация", - говорят исследователи.

Ранее американские ученые выяснили, что совместная жизнь с оптимистичным партнером поможет сохранить умственное здоровье.