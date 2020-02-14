Эксперт объяснила, что нужно паре для хорошего секса

Чтобы у людей был хороший секс, они должны любить и чувствовать друг друга, отметила эксперт.

Психолог-сексолог Павлова Татьяна рассказала УНИАН, что улучшает качество сексуальных отношений в паре.

По ее словам, самое важное - это взаимопонимание в паре. Ведь когда человек начинает раздражать в мелочах, вы теряете к нему доверие и уважение, соответственно, сексуальное внимание к нему угасает.

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"Нельзя сказать, мол, мы прожили вместе тридцать лет и либидо упало. Нет, либидо упало, потому что вместо экспериментов вы делаете одно и тоже. Вместо того, чтобы разговаривать о сексе, решили повторить сюжет из порно, который не доставил удовольствия. Начинаете ругаться, теряете взаимосвязь", - подчеркнула эксперт.

"Чтобы у людей был хороший секс, они должны любить и чувствовать друг друга, должен нравится запах друг друга. Да, этот человек может тебя периодически бесить (это нормально). Но попробуй представить рядом с собой утром в постели другого. Если ловишь себя на мысли: "В смысле, кто-то другой?", – все в порядке. Но я не говорю о зависимых отношениях: "О, только ты – мой эталон", - подытожила психолог-сексолог.

Полный текст интервью читайте по ссылке Татьяна Павлова: Вне зависимости от возраста, хотя бы дважды в неделю занимайтесь сексом. Это ваше здоровье