Названы самые популярные секс-игрушки среди украинцев (видео)

Самым популярным товаром прошлого года стали лубриканты для разных видов секса.

Игрушки для взрослых - один из самых распространенных подарков на День Валентина. И девайсы 18+ популярны не только в преддверии 14 февраля.

Так, в 2019 году украинцы приобрели более 100 тысяч секс-изделий, сообщает секс-пространство Lovespace, составившее "Карту любви Украины 2019".

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По статистике, мужчины и женщины покупают как товары для удовольствия, например, фаллоимитаторы и мастурбаторы, так и для сексуального здоровья: вагинальные шарики, тампоны и прочее.

Самым популярным товаром прошлого года стали лубриканты для разных видов секса.

Вторую строчку заняли вибраторы, которые чаще всего покупали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Третье место разделили искусственные вагины и мастурбаторы и анальные пробки. Первые были популярными в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской, Тернопольской и Харьковской области. Последние же — в Винницкой, Киевской, Донецкой, Житомирской и Кропивницькій областях.

А вот БДСМ-девайсы больше всего используют на Волыни, а также в Виннице, Киеве, Львове и Николаеве.

Напомним, накануне Дня Святого Валентина УНИАН составил подборку идей для "горячего" подарка для своей половинки в этот праздник.