День презерватива: как его правильно выбрать и надеть
Накануне Дня влюбленных, 13 февраля, мир отмечает День презерватива. В десятках стран мира (если быть точными, в 40) проходят различные мероприятия для профилактики ВИЧ/СПИДа. На них раздают бесплатные кондомы и рассказывают о важности безопасного секса.
В Украине, к примеру, в этот праздник можно бесплатно пройти тест на ВИЧ и получить это резиновое изделие.
Всемирный день презерватива появился в календаре относительно недавно - в 2007 году.
Суть праздника – рассказать сексуально активным людям о презервативах как о надежном методе контрацепции и защиты от ИПП.
УНИАН расскажет Вам, является ли презерватив надежным средством контрацепции, как его правильно надевать и какие существуют мифы вокруг презервативов.
Что такое презерватив, эффективен ли он
Презерватив - средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременности одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае, если его правильно используют.
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Как правильно надевать презерватив: пошаговая инструкция
- Надевайте резиновое изделие только на возбужденный член
- Не открывайте упаковку с презервативом зубами, иначе можно повредить его целостность
- Оттяните крайнюю плоть
- Пальцами одной руки легко сожмите резервуар для спермы на конце презерватива
- Разворачивайте презерватив на члене
- Оставьте немного "безвоздушного" места на кончике презерватива для семенной жидкости
- Используйте презерватив с самого начала и в течение всего полового акта
- Чтобы снять презерватив, надо сначала свернуть его наполовину
- Никогда не используйте презерватив повторно!
Как правильно выбрать презерватив
Во-первых, покупайте их только в аптеках. Во-вторых, всегда обращайте внимание на срок годности. Конечно же, выбирайте презерватив по размеру (для правильного выбора следует измерить пенис в состоянии эрекции - длину и диаметр). Не сохраняйте кондомы на солнце.
Мифы вокруг презервативов
1. У презервативов нет срока годности. Камон, конечно же, есть!
2. Для 100% надежности можно надеть сразу два презерватива. Полная чушь! Так изделия будут тереться друг о друга и могут порваться.
3. Презервативы часто рвутся. А вот и нет! Только при неправильном использовании (открытии, например).
4. Презерватив необходим только во время вагинального секса. Нет, нет и еще раз нет! И во время анального, и орального секса существует риск передачи ряда инфекций.