День презерватива: как его правильно выбрать и надеть

Суть праздника - напоминание о безопасности половых связей.

Накануне Дня влюбленных, 13 февраля, мир отмечает День презерватива. В десятках стран мира (если быть точными, в 40) проходят различные мероприятия для профилактики ВИЧ/СПИДа. На них раздают бесплатные кондомы и рассказывают о важности безопасного секса.

В Украине, к примеру, в этот праздник можно бесплатно пройти тест на ВИЧ и получить это резиновое изделие.

Всемирный день презерватива появился в календаре относительно недавно - в 2007 году.

Суть праздника – рассказать сексуально активным людям о презервативах как о надежном методе контрацепции и защиты от ИПП.

УНИАН расскажет Вам, является ли презерватив надежным средством контрацепции, как его правильно надевать и какие существуют мифы вокруг презервативов.

Что такое презерватив, эффективен ли он

Презерватив - средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременности одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае, если его правильно используют.

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Как правильно надевать презерватив: пошаговая инструкция

Надевайте резиновое изделие только на возбужденный член

Не открывайте упаковку с презервативом зубами, иначе можно повредить его целостность

Оттяните крайнюю плоть

Пальцами одной руки легко сожмите резервуар для спермы на конце презерватива

Разворачивайте презерватив на члене

Оставьте немного "безвоздушного" места на кончике презерватива для семенной жидкости

Используйте презерватив с самого начала и в течение всего полового акта

Чтобы снять презерватив, надо сначала свернуть его наполовину

Никогда не используйте презерватив повторно!

Как правильно выбрать презерватив

Во-первых, покупайте их только в аптеках. Во-вторых, всегда обращайте внимание на срок годности. Конечно же, выбирайте презерватив по размеру (для правильного выбора следует измерить пенис в состоянии эрекции - длину и диаметр). Не сохраняйте кондомы на солнце.

Мифы вокруг презервативов

1. У презервативов нет срока годности. Камон, конечно же, есть!

2. Для 100% надежности можно надеть сразу два презерватива. Полная чушь! Так изделия будут тереться друг о друга и могут порваться.

3. Презервативы часто рвутся. А вот и нет! Только при неправильном использовании (открытии, например).

4. Презерватив необходим только во время вагинального секса. Нет, нет и еще раз нет! И во время анального, и орального секса существует риск передачи ряда инфекций.