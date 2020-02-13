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День презерватива: как его правильно выбрать и надеть

12:58, 13 февраля 2020
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Сегодня - День презерватива / фото pixabay.com

Накануне Дня влюбленных, 13 февраля, мир отмечает День презерватива. В десятках стран мира (если быть точными, в 40) проходят различные мероприятия для профилактики  ВИЧ/СПИДа. На них раздают бесплатные кондомы и рассказывают о важности безопасного секса.

В Украине, к примеру, в этот праздник можно бесплатно пройти тест на ВИЧ и получить это резиновое изделие.

Всемирный день презерватива появился в календаре относительно недавно - в 2007 году. 

Суть праздника – рассказать сексуально активным людям о презервативах как о надежном методе контрацепции и защиты от ИПП.

УНИАН расскажет Вам, является ли презерватив надежным средством контрацепции, как его правильно надевать и какие существуют мифы вокруг презервативов.

Что такое презерватив, эффективен ли он

Презерватив - средство контрацепции барьерного типа. Это единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, и беременности одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае, если его правильно используют.

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Как правильно надевать презерватив: пошаговая инструкция

  • Надевайте резиновое изделие только на возбужденный член 
  • Не открывайте упаковку с презервативом зубами, иначе можно повредить его целостность
  • Оттяните крайнюю плоть
  • Пальцами одной руки легко сожмите резервуар для спермы на конце презерватива
  • Разворачивайте презерватив на члене
  • Оставьте немного "безвоздушного" места на кончике презерватива для семенной жидкости
  • Используйте презерватив с самого начала и в течение всего полового акта
  • Чтобы снять презерватив, надо сначала свернуть его наполовину
  • Никогда не используйте презерватив повторно!

Как правильно выбрать презерватив

Во-первых, покупайте их только в аптеках. Во-вторых, всегда обращайте внимание на срок годности. Конечно же, выбирайте презерватив по размеру (для правильного выбора следует измерить пенис в состоянии эрекции - длину и диаметр). Не сохраняйте кондомы на солнце. 

Как правильно выбрать презерватив / фото pixabay.com

Мифы вокруг презервативов

1. У презервативов нет срока годности. Камон, конечно же, есть!

2. Для 100% надежности можно надеть сразу два презерватива. Полная чушь! Так изделия будут тереться друг о друга и могут порваться. 

3. Презервативы часто рвутся. А вот и нет! Только при неправильном использовании (открытии, например).

4. Презерватив необходим только во время вагинального секса. Нет, нет и еще раз нет! И во время анального, и орального секса существует риск передачи ряда инфекций.

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