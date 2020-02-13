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Секс и фото на День Валентина: идеи "горячих" подарков на 14 февраля (18+)

11:34, 13 февраля 2020
Отношения
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Секс-набор - отличная идея для подарка на 14 февраля

1. Секс-наборы

Такой подарок поможет паре расширить грани сексуальных фантазий. Здесь есть все для ярких впечатлений: игрушки для парной мастурбации, интимные вибрирующие гаджеты для него и нее, эротическое белье, наручники, повязки и даже съедобные вещички.

Можно порадовать свою половинку секс-набором / lovebox.com.ua

2. Книга об "этом"

Подарите своей половинке книгу Лиз Бурбо "Чувственность и сексуальность. Вопросы и ответы"

Автор отвечает на  пикантные вопросы, касающиеся темы сексуальности и чувственности. Материал позволяет реализовать на практике давнишние ваши идеи и фантазии, а также освободиться от внутренних тягот.

3. Фотосессия в стиле "ню"

Эта идея, несомненно, для очень смелых пар, не стесняющихся своего тела (еще бы, его ведь будет лицезреть не только партнер, но и фотограф).

Чтобы все прошло легко и непринужденно, ведите себя максимально расслабленно, не стесняйтесь лишних складок на своем теле, ваш избранник/ца, если уж согласился/лась на такой шаг, любит вас даже за мелкие недостатки.

В День Святого Валентина можно устроить фотосессию в стиле "ню" / фото pixabay.com

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