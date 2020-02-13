Секс и фото на День Валентина: идеи "горячих" подарков на 14 февраля (18+)

Предлагаем вам список небанальных подарков на 14 февраля.

В преддверии Дня Святого Валентина УНИАН составил подборку идей для "горячего" подарка своей половинки в этот праздник.

1. Секс-наборы

Такой подарок поможет паре расширить грани сексуальных фантазий. Здесь есть все для ярких впечатлений: игрушки для парной мастурбации, интимные вибрирующие гаджеты для него и нее, эротическое белье, наручники, повязки и даже съедобные вещички.

2. Книга об "этом"

Подарите своей половинке книгу Лиз Бурбо "Чувственность и сексуальность. Вопросы и ответы"

Автор отвечает на пикантные вопросы, касающиеся темы сексуальности и чувственности. Материал позволяет реализовать на практике давнишние ваши идеи и фантазии, а также освободиться от внутренних тягот.

3. Фотосессия в стиле "ню"

Эта идея, несомненно, для очень смелых пар, не стесняющихся своего тела (еще бы, его ведь будет лицезреть не только партнер, но и фотограф).

Чтобы все прошло легко и непринужденно, ведите себя максимально расслабленно, не стесняйтесь лишних складок на своем теле, ваш избранник/ца, если уж согласился/лась на такой шаг, любит вас даже за мелкие недостатки.