Татьяна Павлова: Вне зависимости от возраста, хотя бы дважды в неделю занимайтесь сексом. Это ваше здоровье

Что думаете об обмене эротическими фото, популярной современной прелюдии?

Отправлять кому-то обнаженные фото или нет – выбор каждого. Но нужно помнить о безопасности. Где гарантия, что человек потом не воспользуется снимком? Честно говоря, это эксгибиционизм XXI века. И в чем его логика? Если хотите, например, похвастаться размером, то напишите сообщение или можно встретиться лично.

На ваш взгляд, есть ли в обществе тренд на подход «третий в постели не лишний»?

Да. Причем, это актуально не только в гетеросексуальных, но и в гомосексуальных парах.

Это влияние фильмов, медиа?

Всего сразу, нет связи с чем-то конкретным. Есть порно, в котором все красиво (две привлекательные девушки, мужчина – царь и бог). Кому-то захотелось интересного опыта. А кто-то экспериментирует, будучи под воздействием алкоголя или наркотиков.

Когда-то я проводила профессиональное исследование, ответило около трехсот человек со всей Украины. Так вот, результаты оказались любопытными. Например, для многих женщин секс втроем был «фу». Для мужчин же – красивая картинка, если только третий – не мужчина. При этом, отвечая на связанные с гомосексуальностью вопросы, многие мужчины сказали о таком опыте: «Я просто решил попробовать, стало интересно». Хотя мне до этого казалось, что больше связи будет у женщин. Девочкам ведь свойственно поцеловаться с другой девушкой, практиковать петинг.

Редко, когда пары садятся и всерьез обсуждают вариант попробовать секс втроем. Поэтому ко мне на консультации часто приходят с жалобой: «Вы только представьте, что он/она мне предложил».

Что говорите парам, в которых к экспериментам готов кто-то один?

Ищем эксперименты, которые бы устроили обоих. Все зависит от потребности пары. Если говорим о сексе втроем, то можно предложить мужчине взять второй фалоиммитатор. Чтобы женщина сама себе мастурбировала.

Если мужчина хочет посмотреть, как другой полюбит жену (окей, нормально), нужно разобраться, почему? И как будет смотреть на жену, если она окажется более отзывчивой к другому? Если приходит жена с запросом отговорить мужа – будем отговаривать. Возможно, она сама понимает риск своей повышенной отзывчивости к другому.

Что думаете о нынешнем многообразии секс-гаджетов?

Кому-то это подходит, а кому-то – нет. Вибраторы и центрифуги вызовут зависимость, ведь ни один партнер не даст такого эффекта, как эта игрушка. Лучше брать обычные фаллосы естественной формы, без вибрации. Ничего сверхъестественного не происходит, по сути, это ручная мастурбация. Но при этом, ничто не бьет внутри – это важно.

Для мужчин также есть классные гладкие мастурбаторы. Если же говорить о различных виброяйцах с многообразием внутренних шлифовочек, то как ваш пенис будет реагировать, когда потом войдет в женщину, в которой все гладенько?

Также есть уйма дистанционных игрушек, как правило, на основе вибро. Но сначала откройте обзор и посмотрите, с какой силой они крутятся. С такой же мощностью будут крутиться внутри. И если в области таза у вас недостаточно жировых желез, будет больно.

То есть, новомодные гаджеты могут привести к обратному эффекту? Захотели разнообразить сексуальную жизнь, а вместо этого ухудшили отношений с партнером?

Такой вариант возможен. Вы правильно сказали «новомодные». Они просто классно продаются. После этих слов меня заклюют секс-шопы, но лучше использовать классику. Женщине классно брать вагинальные шарики, чтобы тренировать интимные мышцы, обычный фалоиммитатор. Рекомендую обратить внимание на вакуумы и пульсирующие штучки, которые подходят всем.

Какие мифы о сексе уже не актуальны? Если сравнивать с тем, что было несколько лет назад.

Мифы и стереотипы всегда в нашей голове, посаженные родителями, медиа или кем-угодно. Любой стереотип у кого-то все еще живет, а у кого-то – нет. Кто-то верит, что через презервативы можно заразиться, и лучше надеть два. Или можно забеременеть, если сперма попадет на живот…

Также актуальны гендерно обусловленные стереотипы. Например, если женщину пригласили в кафе, она обязана «дать». Эта формулировка, в принципе, ужасная, но практически во всех головах еще есть. И эта «продажа» меня напрягает.

Есть стереотип, что женщина не может написать первой, попросить у мужчины секса…

Нельзя же сказать, что это свойственно только нам?

Так или иначе, это практически везде существует. Просто где-то проще, допустим, в США. Вспомним известный сериал «Секс в большом городе», где в первой серии обсуждается, как заниматься сексом по-мужски – пришла и сказала, что нужен секс и ничего больше. И мы не говорим о неразборчивых связях, мы говорим о желании женщины этого мужчину, что нормально.

Украина в 2020 году – это еще консервативная страна, которая ратует за так называемые «традиционные ценности» или нет?

У людей старшего поколения консервативность, как бы там ни было, присутствует. А вот поколение до тридцати уже, в принципе, открыто. Но важно отметить тонкую грань. Исходя из моего исследования, многие в сексе экспериментируют, но говорить боятся. При внешней открытости, некая консервативность остается. Думаю, все заложено в воспитании. Если нас воспитали с установкой, что секс – что-то страшное, то частично открываясь, не избежать внутреннего залома. Проблемы с сексом есть у всех, но не все готовы это признавать и говорить об этом.

Тем не менее, проводится все больше лекций и онлайн-курсов по сексуальному воспитанию. Почему сейчас возникло желание и необходимость говорить? Раньше ведь этого не было. Или спрос рождает предложение?

Именно потому, что раньше этого не было. Но сегодня еще важно уметь фильтровать информацию. Ведь когда появились соцсети, где идеальные люди показывают идеальные тела, машины и семьи, человек с обычной жизнью превратился в невротика. «Что сделать, чтобы стать лучше?», – спрашивает он себя. Ага, нужно пойти на курсы по лидерству. А вот какая-то барышня рассказывает о сексуальности – побегу учиться. Вы правы, спрос рождает предложение.

Лекции и курсы по сексуальному воспитанию – это плюс. Там расскажут, как правильно, что есть нормой или расстройством. Однако все, что касается секса, должно быть желанием человека. Если кто-то идет на лекцию потому, что это модно, или жена приказала – это не внутреннее желание. Человек там ничего для себя не услышит и не узнает.

Также идти к сексологу нужно не потому, что говорить о сексе стало модно. Необходимо четкое понимание, для чего это вам. Например, у вас какое-то невротическое состояние, связанное с сексом, проблемы с женой или желание измены, все, что угодно.

В прошлом году социологическая группа «Рейтинг» провела исследование «Любовь и секс глазами украинцев». Согласно результатам, 67% украинцев не чувствуют неудобства, разговаривая о сексе с партнером. Есть ли у пар проблемы с коммуникацией, исходя из вашей практики?

А на моей практике это получается даже смешно. На днях на лекции как раз спросила, есть ли у кого-то проблемы поговорить с партнером о сексе. Ответ: «Нет». Но, развивая тему, оказалось, что проблем уйма. Поэтому утвердительные результаты понятны, если просто спрашивали: «А вы предлагаете партнеру заняться сексом?» Ведь проблема в том, что люди не идут глубже и не изучают друг друга. Не спрашивают партнера, как ему было, хочет ли попробовать новенькое, почему ему не нравится анальный секс, а как бы хотелось...

Если спросить об эрогенных зонах друг друга у проживших вместе пять-десять лет партнеров, те скажут, что все их знают. Потом окажется, что нет. И вообще партнер делал что-то не так, принимая за эрогенную зону раздражающую точку.

Любая ли пара способна самостоятельно изучить друг друга или стоит сходить к сексологу, который направит?

Любая пара может, если до этого была у сексолога (смеется). Конечно, шучу. Самое важное – научиться знакомиться друг с другом. Поэтому говорю на лекциях: «Пожалуйста, садитесь напротив партнера и проверяйте каждую эрогенную зону (погладьте здесь и там), тогда только сможете понять, что ему нравится».

Даже если сорок лет прожили вместе, нужно все равно знакомиться. Ведь, например, у женщины эрогенные зоны меняются каждые пять лет. А если за это время она успела родить, то срок сокращается. Где-то появился лишний вес, и это уже не так ощущается, а вы продолжаете теребить этот животик или ручку. Зачем? Наша задача – быть в курсе, что происходит с телом партнера. Если вы друг другу доверяете, сексолог не потребуется. Но если хотите чего-то хотеть – сексолог точно нужен. С вопросом: «А что еще попробовать?», – ко мне тоже приходят.

Может ли в паре вообще не быть секса?

Полное отсутствие секса может быть. Но воздержание есть умышленное и неумышленное. Неумышленное – это когда кто-то, например, уехал в командировку. Умышленное – когда принимаем некую аскезу. Условно говоря, кто-то не ест мяса, а я не занимаюсь сексом. Но это уже давит на нашу психосоматику и впоследствии получаем у женщины психогенную фригидность, которую человек просто надумал.

Кстати, есть еще ятрогенная фригидность. То есть, сначала женщина сидит на таблетках, где написано: «Возможно падение либидо». Она прочитала, запомнила это, и у нее… все упало. И вроде бы лекарство перестала принимать, но мысль-то осталась… Излишняя мнительность. Кстати, многие ко мне приходят именно с фригидностью.

С настоящей или надуманной?

Практически вся фригидность надуманная. Есть только один вариант, когда это генетически обусловлено. Смотришь на гормоналку человека и понимаешь – это «овощ». Единственное, что можем сделать, добавить эстрогенчика и тестостерончика. Чтобы хоть как-то оживить. Остальное – в голове.

Какие пары к вам приходят?

Если берем семейные пары, в основном, у меня возрастная категория 35-45 лет. Это тот период, когда у человека, мужчины или женщины, начинается кризис среднего возраста. Уже есть работа и семья, но в какой-то момент понимаешь, что фундамент немножко разрушен. Ведь свои «хочушечки» ты не выполнил. Я заставляю клиентов писать списки того, чего они просто хотят. И в таких списках нахожу секс втроем, анальный секс.

Вы просите писать списки именно желаемых экспериментов?

Просто «хочу». Например, хочу цветок в дом купить. Но у людей вместо цветков и каких-то путешествий написаны сексуальные фантазии. И эти фантазии, на самом деле, абсолютно нормальные. Но для них это из категории: «О, Боже мой!» Моя задача понять, что для человека является болезненным.

Еще есть категория пар, которые только поженились и не знают, что с собой делать (25-30 лет). Этот период в отношениях, кстати, очень тонкий. У таких пар, как правило, секс очень страстный вначале отношений, а потом заканчивается. Почему? – Никто не знает. Ведь пары привыкли вспоминать активный секс в начале. И когда что-то идет не так потом, заявлять, мол, «быт сожрал». На самом деле, первые полгода вообще не нужно учитывать. Важно то, что происходит дальше.

Проблема в непонимании того, что секс – это то, что должно быть стабильно, а не спонтанно и резко. Без стабильности желание само по себе возникать не будет. Кроме того, стабильность – это залог отсутствия климакса в ближайшие десять лет. Ведь сейчас, к сожалению, у женщин климакс наступает уже в сорок. Не было стабильной половой активности, в какой-то момент пропадает менструация, гормональный сбой, набор веса или недостаток. Такой же климакс появляется у мужчин, хотя проявляется иначе. И об этом не стоит забывать.

Поэтому секс должен быть всегда и стабильно. Пожалуйста, вне зависимости от возраста хотя бы дважды в неделю занимайтесь сексом. Это ваше здоровье, гормоны, мочевой пузырь, почки.

К вам приходят люди после 60-ти? Есть ведь стереотип, что в старшем возрасте секса быть не может.

Еще есть стереотип, что сексолог – это тот же сексопатолог и занимаюсь я только извращенцами и маньяками. Кстати, мой любимый стереотип в профессии.

Да, такие пары есть. Хотя, их не так много. Как правило, это люди, которые пришли со своим опытом и багажом. Первые пять минут приема наблюдаю скепсис, мол, что ты мне тут расскажешь. Я этот скепсис принимаю.

Вкратце расскажу об одном случае. Женщина пришла вместе с мужем и сразу заявила: «Этот баран ничего не может». Оказалось, что у мужчины слабая половая конституция и секс ему нужен, в принципе, раз в месяц. И он не виноват, ведь так устроен. Но у женщины – высокая (ей нужен каждый день). Они прожили вместе сорок лет, а сейчас она говорит, что лучше бы развелась. Ведь каждый раз, когда хотела секса, он говорил: «Да, ну… Нет...». Конечно, ее это подавляло, самооценка падала. Что было дальше с этой парой рассказывать не могу.

От чего зависит половая конституция?

Моментов много. Например, берем женщину. Важно, в каком возрасте у нее появились вторичные половые признаки, началась менструация, оргазм. Если вторичные половые признаки в десять лет, менструация в одиннадцать, а первый оргазм детский от восьми лет – показатели сильной половой конституции. В средней – менструация начинается где-то в двенадцать лет. В слабой – в шестнадцать. Но еще важно учитывать гормональные сбои, лишний вес или недостаток веса.

Для мужчин важен возраст поллюций, вторичные половые признаки, максимальное количество эякуляций за сутки. То есть, сколько раз смог кончить за сутки, включая секс и мастурбацию. Если один раз – слабая половая конституция. Пять раз – средняя. От пяти – вероятность сильной половой конституции. Но, опять же, важно, во сколько были поллюции, гормональные сбои и т.д.

Как быть парам с разной половой конституцией?

Сохранять стабильность в сексе. Просто, как на работу. Это всегда для всех смешно звучит, но секс должен быть обязательно два-три раза в неделю. И вы должны понимать, что это не только секс, а проведенное вместе время. Можете друг друга обнимать, целовать, быть вдвоем рядом. Ваша задача – всегда сохранять в паре это ощущение. Поэтому нужно гулять вместе, общаться, знакомиться друг с другом. Если же каждый будет сидеть за своим компьютером, или один в комнате, а другой где-то с детьми, то что дальше? Когда только вступаете в брак или прожили вместе двадцать лет, вы должны все время знакомиться друг с другом.

Помимо планирования секса, что еще улучшаеткачество сексуальных отношений?

Взаимопонимание в паре. Когда человек начинает раздражать в мелочах, вы теряете к нему доверие и уважение, то сексуальное внимание к нему угасает. Нельзя сказать, мол, мы прожили вместе тридцать лет и либидо упало. Нет, либидо упало, потому что вместо экспериментов вы делаете одно и тоже. Вместо того, чтобы разговаривать о сексе, решили повторить сюжет из порно, который не доставил удовольствия. Начинаете ругаться, теряете взаимосвязь.

Чтобы у людей был хороший секс, они должны любить и чувствовать друг друга, должен нравится запах друг друга. Да, этот человек может тебя периодически бесить (это нормально). Но попробуй представить рядом с собой утром в постели другого. Если ловишь себя на мысли: «В смысле, кто-то другой?», – все в порядке. Но я не говорю о зависимых отношениях: «О, только ты – мой эталон».

А как же полиамория (возможность любовных отношений вне моногамной пары)?

Это отдельно. Как правило, это касается людей с высокой половой конституцией, которым секс нужен утром, в обед и вечером. И если партнер не дает такой возможности, плюс, внутреннее состояние и воспитание позволяют изменять – люди это делают. Вообще, важно оценивать каждую индивидуальную историю. В «Почему женщины убивают» мужчина идет на сторону, чтобы утвердиться, а женщина, чтобы почувствовать, что она женщина. Хотя вдвоем им тоже классно.

Еще бывает, что люди со слабой половой конституцией пытаются доказать обратное. Большинство сексуальных маньяков имели слабую половую конституцию.

Украина который год лидирует в рейтинге посещения PornHub. Как думаете, почему?

Мне кажется, это связано с запретом на разрешение секса. Кстати, мне нравится читать про маньяков, почему таковыми становятся и как. Оказывается, с появлением порноиндустрии и более открытой темы секса, изнасилований и серийных маньяков стало порядком меньше.

Говоря о порно, мы не должны забывать, что, в первую очередь, секс (помимо эмоциональной связи с партнером) снимает стресс. И когда страна, человек находится в огромном стрессе, он ищет спокойствия. Успокоение есть в нескольких вещах – алкоголь, еда, секс (можно еще закрыться дома и поспать, впасть в депрессию). Но касательно порно важно знать грань. Ведь когда формируется порнозависимость, страдает психика, отношения в семье и т.д.

Опять скажу о социальных сетях с красивыми картинками, до которых человек не дотягивает. Просматривая профили девушек, которые кичатся подаренными машинами и еще чем-то, культивируя потребительское отношение, самооценка мужчины падает. Такому мужчине проще зайти на PornHub мастурбировать, чем найти женщину, которая будет порядком лучше и умнее собирательного женского образа из социальных сетей. Не будем забывать, что, как правило, частыми пользователями порно-ресурсов остаются мужчины.

Я так понимаю, что социальные сети очень повлияли на сексуальную культуру.

Они, в принципе, сильно влияют. Мы ведь там обсуждаем буквально все. Из-за переизбытка информации в интернете, молодежь и подростки страдают от неумения управлять эмоциями, действиями, мыслями, поступками… При этом, вроде бы, выступают за здоровый образ жизни, но в Инстаграм подписаны на блогеров-инфлюенсеров, из-за образов которых у самих формируется чувство собственного несоответствия.

Пятнадцатилетние девочки смотрят на девочек в возрасте 35-лет и хотят быть такими же. Им никто не объясняет, что гормональная система только устанавливает границы, что судить, например, о своем лишнем весе рано. Но подростки все равно пытаются себя подтягивать к желаемому образу, это касается сексуальности и всего остального. Я как-то попала на прайд, где увидела детей от 11 до 16 лет. Они толком не сформировались, у них не было половой связи, но они уверено относят себя к ЛГБТ-сообществу. И этот момент тоже беспокоит.

Многие молодые люди также смотрят порно, думая, что так все должно быть. У них нет понимания разницы между виртуальным миром и реальностью. То есть, с одной стороны, они повзрослели, но с другой, оказались не готовы к этому. Так было всегда, но сейчас это ощущается острее из-за давления интернет-пространства. Это мое мнение.

У большинства подростков нет сексуального образования, а дать его могут либо курсы с разрешения родителей, либо сами родители.

Кто должен формировать у детей адекватное отношение к вопросу контрацепции – школа или родители?

Все, что касается детей, задача родителей. Моему сыну скоро пять, и когда в два с половиной года он спросил: «Почему, у меня стоит пися?» – я села и объяснила, что это эрекция и это нормально. У меня ребенок не пугается слова секс и не думает, что презерватив – это игрушка папы или лекарство мамы (я видела детей, которые так считают).

Родители должны говорить со своими детьми и отвечать на их вопросы. Не нужно бить ребенка по рукам, прятать от него презервативы или фалоиммитатор. Поймите, что через несколько лет он узнает об этом. И пусть лучше от вас.

А как вообще, на ваш взгляд, у нас относятся к контрацепции? Есть ли понимание, почему это важно и нужно?

Понимание есть. Особенно у тех, кто активно ходит на какие-то лекции и слышит слово ВИЧ, гепатит и т.д. У этих людей более обостренное чувство самозащиты и они будут предохраняться. Например, я прошу у партнера медицинскую справку. Для меня это норма, ведь мое здоровье – моя ответственность. Хотелось бы, чтобы люди не боялись об этом говорить.

А что насчет мужских стереотипов, типа: «В резинке ничего не чувствую»?

Когда-то была реклама, что 0,06 мм латекса ничего не изменят. Что-то в этом духе. Она еще была повсюду и очень меня радовала. И это реальный факт – презервативы не меняют ваши ощущения. Подбирайте презервативы по размеру и качеству, а не по цвету и усикам, пользуйтесь лубрикантом на водной основе, и все будет хорошо.

В январе прошлого года вступил в силу закон о сексе по обоюдному согласию. Что можете сказать о его значении сегодня?

Все, что касается разрешения на секс, как бы это не звучало смешно для кого-то, на самом деле, грустно. Я работала с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия (включая, сексуальное, физическое, психологическое, экономическое). Потому что мы все еще имеем огромное количество случаев харассмента дома, на работе. Потому что из-за восприятия секса «продажным» отказ нередко заканчивается насилием. «Он разбил мне нос, потому что не захотела делать минет. Потом выбил зубы и заставил», – частая история. Такая женщина могла бы позвонить в полицию, но обратили бы там на это внимание?

К сожалению, после вступления закона в силу, было реально много шуточных обращений в полицию: «Помогите, жена насилует». Хотя, подчеркну, мужчины тоже могут быть жертвами. Но шуток было много. И на такие вызовы уже едут не охотно. Да, закон важный. Но людям нужно было объяснить его ценность и донести ответственность.

Ирина Шевченко