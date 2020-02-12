Как продлить секс: названы простые способы (18+)

Иногда хочется, чтобы половой акт длился как можно дольше.

Если вы хотите, чтобы секс длился дольше, УНИАН собрал пять простых способов продлить наслаждение.

1. Пролонгирующие "друзья"

Если вы хотите продлить половой акт, используйте презервативы и лубриканты с анестетиком. Это поможет снизить чувствительность, а соответственно, оттянуть оргазм.

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2. Скажите финишу "нет"

Их суть - контроль мужчины над своим удовольствием. То есть предупредить возможность преждевременной эякуляции. Одна из техник, например, - прекращать стимуляцию во время приближения оргазма. Нужно отвлечься, а затем - продолжить фрикции.

3. Умелые ручки

Если у вас есть такая проблема, как преждевременный оргазм, за день или несколько часов до секса помастурбируйте. Это поможет оттянуть оргазм.

4. Эх, раз, да еще раз

Один из эффективных способов оттянуть оргазм - повторный половой акт. Если во время первого коитуса мужчина быстро финиширует, дайте ему шанс. Отдохните немного и дерзайте. Второй "заход" будет намного продрлжительней.

4. Колечко на пенис, колечко

Эрекционное кольцо - это секс-игрушка, предназначенная для того, чтобы продлить эрекцию и тем самым отсрочить оргазм. Такие штучки пережимают пенис и уменьшают отток крови.

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