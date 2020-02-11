Определен возраст, когда наступает пик радости и счастья

Многие напрасно считают молодость главным временем для наивысшего ощущения счастья.

Канадский нейробиолог Дэниел Левитин заявил, что человек достигает пика счастья и радости в 82 года.

Он отметил, что поколения пожилых людей ведут себя куда более радостно и беззаботно, чем более молодые, пишет The Daily Mail.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается Левитин, пик счастья достигается в 82. Об этом свидетельствуют результаты опросов среди жителей 60 стран.

Так, нейробиолог отмечает, что к 82 почти все поводы для стресса, связанные с молодостью и зрелостью, исчезают: например, не стоит переживать из-за работы, образования детей. Что же касается приближающейся смерти, то многие пожилые люди относятся к ней спокойно, наслаждаясь каждым прожитым днем.

Ранее исследование, проведенное профессором Дэвидом Бланчфлауэром из Дартмутского колледжа, утверждает, что "страдания среднего возраста" достигают своего пика в 47,2 года.