Названы лучшие позы в сексе для стимуляции клитора и точки G (18+)

Стимуляция клитора поможет Вам достичь яркого оргазма.

Иногда женщине сложно получить оргазм без стимуляции клитора. Поэтому УНИАН собрал для Вас подборку секс-поз и советов, которые помогут изучить собственное тело и испытать новые эмоции.

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1. "Мягкая" миссионерская

Это - усовершенствованная миссионерская поза в сексе. Мужчина находится сверху, а женщина - снизу, подложите под ягодицы партнерши несколько подушек - так проникновения члена будут глубже, кроме того, активно стимулируется точка G и клитор. Если партнер будет совершать движения восьмеркой, незабываемое удовольствие гарантировано!

2. Догги-стайл

Да-да, не удивляйтесь! Партнеры стоят на коленях, мужчина проникает в женщину сзади. В такой позе женщина получает стимуляцию точки G. Если партнерше для достижения оргазма нужна стимуляция клитора, это - отличная сексуальная позиция, ведь она может либо сама ласкать его с помощью рук или секс-игрушки, либо пусть это сделает партнер.

3. Выходка на коленях

Мужчина садится на прочный стул со спинкой и раздвигает ноги. Женщина - на его коленях, а ее ноги - на плечах партнера, руки же опираются на колени мужчины. Решать вам, как двигаться в этой позе: можете вдвоем. Получить незабываемое удовольствие в этой секс-позе можно, применив вибратор для стимуляции клитора.

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