Раскрыт простой секрет счастливых отношений

Оказалось, что партнеры, которые ложатся в постель без одежды, сохраняют страсть и любовь на высоком уровне даже после 5 и больше лет отношений.

Выяснилось, что пары, которые спят, тесно прижавшись друг к другу, гораздо более счастливы в отношениях нежели те, кто этого не делает.

Во время исследования, проведенного в университете Хартфортшира в Британии, психологи опросили более 1000 пар, чтобы выяснить, в какой позе они спят и насколько они удовлетворены отношениями друг с другом, пишет Cosmo.

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Почти все партнеры (точнее, 86% таких пар), кто спит на расстоянии меньше 5 сантиметров друг от друга, считают свои отношения абсолютно счастливыми и гармоничными, ну а те, кто спит на расстоянии больше 50 сантиметров, удовлетворены отношениями только в 66% случаев.

"Разница в наличии прикосновений, - рассказывает соавтор исследования Ричард Уайзмэн, - 94% пар, которые ночью телесно контактируют друг с другом, довольны своими отношениями, в то время, как те, кто не прикасается к партнеру во время сна, довольны только в 68% случаев".

Кроме того, партнеры, которые ложатся в постель без одежды, сохраняют страсть и любовь на высоком уровне даже после 5 и больше лет отношений.

Ранее исследователи выяснили, как образование и политические взгляды женщин влияют на их интерес к сексу.