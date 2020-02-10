Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья

По словам сексолога, сколько секса нужно для здоровья - вопрос индивидуальный.

Половая сфера окружена мифами, но и правила тоже есть.

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно, чтобы поддерживать здоровье, пишет MedikForum.

Часто люди придумывают себе "норму", распространяя ее на окружающих. Но по словам сексолога, сколько секса нужно для здоровья - вопрос индивидуальный.

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"В сексологии есть такое понятие как условно-физиологический ритм (УФР), составляющий 2-3 раза в неделю. Он не является обязательным "нормативом", это средняя норма, ведь у людей разные темпераменты, разный возраст, разная половая конституция. Важно знать половую конституцию и формировать свой, комфортный ритм половой активности, приносящий удовлетворение. Если человек не "добирает" норму, то качество жизни может снижаться", – сказал сексолог.

Если у человека низкая норма, но он, повинуясь общепризнанному мнению начнет заниматься сексом чаще, чем ему требуется, организм за это спасибо не скажет, добавил Кульгавчук.

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