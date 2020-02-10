Названы лучшие позы в сексе для яркого оргазма (18+)
Когда за окном холодно и серо, нам особенно не хватает тепла и комфорта. Поэтому УНИАН составил для вас подборку несложных сексуальных позиций для яркого оргазма.
Топ-3 позы для головокружительного оргазма
1. Догги-стайл стоя
Женщина становится на край кровати на четвереньки, мужчина стоит на полу. Еще один вариант: партнерша ложится тазом на край дивана либо кровати, ее ноги согнуты в коленях и находятся между ног партнера либо же обвивают его поясницу.
Читайте такжеЧто делать, если кажется, что у вас маленький член: советы экспертов
Несомненный плюс этой секс-позы - глубокое проникновение. Минус - отсутствие зрительного контакта и пассивность женщины. Хотя последнее для многих, может, вовсе и не минус.
2. Ножницы
Партнеры лежат на боку, мужчина расставляет ноги, а женщина обхватывает своими его верхнюю ногу.
Преимущества этой сексуальной позиции - она несложная, женщина получает хорошую стимуляцию клитора. Последнее поможет получить незабываемый оргазм.
3. Выше ножки
Это - прекрасная вариация миссионерской позы в сексе. Женщина ложится на спину, под ягодицы следует положить подушку. Мужчина - сверху, партнерша забрасывает ему ноги на плечи, как будто складывается пополам.
Несомненное преимущество этой секс-позы - зрительный контакт.
Ранее УНИАН сообщал, что среди полюбившихся мужчинам секс-позиций - догги-стайл, наездница и миссионерская.