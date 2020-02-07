Что делать, если кажется, что у вас маленький член: советы экспертов

Средняя длина пениса в эрегированном состоянии — 15,1 см, диапазон — от 11,4 до 19 см.

Синдром маленького члена — это искажение в восприятии собственного тела, при котором мужчины искренне полагают, что их половой орган маловат, и сильно переживают по данному поводу.

Как избавиться от этого синдрома, рассказали эксперты Lifehacker.

Как избавиться от мыслей, что у вас слишком маленький член

Если настораживающих симптомов нет, а мысли на тему «что‑то маловато будет» посещают лишь время от времени, справиться с переживаниями поможет простая вещь — информация.

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Например, один из способов терапии заключается в следующем: пациенту, который жалуется на маленький член, предлагают полностью раздеться и стать в полный рост перед зеркалом. Таким образом он получает возможность увидеть свой пенис так, как его видят другие: любимая женщина или коллеги по душевой в спортклубе. При взгляде со стороны мужское достоинство выглядит больше, чем в привычном ракурсе сверху вниз. Осознание этого успокаивает и помогает снизить тревожность.

Не менее важна и информация о том, что представляет собой нормальный размер пениса. Не спешите говорить: «Это и так понятно». Каирский университет однажды решил обследовать мужчин, которые жаловались на слишком маленький член. По результатам измерений ни у одного из 92 «бедняг» не оказалось действительно короткого органа: все они идеально вписывались в норму.

Кстати, о стандартах:

Средняя длина неэрегированного члена — от 8 до 10 см. При этом здоровый диапазон гораздо шире — от 5 до 15,5 см.

Средняя длина пениса в эрегированном состоянии — 15,1 см, диапазон — от 11,4 до 19 см.

В более сложных случаях, если переживания мужчины столь сильны, что достигают уровня психического расстройства (симптомы перечислены выше), могут потребоваться меры посерьёзнее: