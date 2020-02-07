Что делать, если кажется, что у вас маленький член: советы экспертов
Синдром маленького члена — это искажение в восприятии собственного тела, при котором мужчины искренне полагают, что их половой орган маловат, и сильно переживают по данному поводу.
Как избавиться от этого синдрома, рассказали эксперты Lifehacker.
Как избавиться от мыслей, что у вас слишком маленький член
Если настораживающих симптомов нет, а мысли на тему «что‑то маловато будет» посещают лишь время от времени, справиться с переживаниями поможет простая вещь — информация.
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Например, один из способов терапии заключается в следующем: пациенту, который жалуется на маленький член, предлагают полностью раздеться и стать в полный рост перед зеркалом. Таким образом он получает возможность увидеть свой пенис так, как его видят другие: любимая женщина или коллеги по душевой в спортклубе. При взгляде со стороны мужское достоинство выглядит больше, чем в привычном ракурсе сверху вниз. Осознание этого успокаивает и помогает снизить тревожность.
Не менее важна и информация о том, что представляет собой нормальный размер пениса. Не спешите говорить: «Это и так понятно». Каирский университет однажды решил обследовать мужчин, которые жаловались на слишком маленький член. По результатам измерений ни у одного из 92 «бедняг» не оказалось действительно короткого органа: все они идеально вписывались в норму.
Кстати, о стандартах:
Средняя длина неэрегированного члена — от 8 до 10 см. При этом здоровый диапазон гораздо шире — от 5 до 15,5 см.
Средняя длина пениса в эрегированном состоянии — 15,1 см, диапазон — от 11,4 до 19 см.
В более сложных случаях, если переживания мужчины столь сильны, что достигают уровня психического расстройства (симптомы перечислены выше), могут потребоваться меры посерьёзнее:
- Когнитивно‑поведенческая терапия. Психотерапевт поможет выяснить, почему мужчина так зациклен на размерах пениса, и предложит способы уменьшить беспокойство.
- Приём некоторых препаратов. Например, антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина помогают справиться с ярко выраженной тревожностью и неврозом.
- Физические процедуры, которые помогают увеличить член (массажи, использование вакуумных устройств и колец — удлинителей пениса). Сразу скажем: эффект от них крайне невелик. Так, единственное исследование на тему джелкинга (популярного самомассажа) сообщает: после трёх месяцев ежедневных упражнений среднее увеличение пениса в длину составило всего около 3 мм. А у некоторых мужчин никакого результата не наблюдалось вовсе. Тем не менее эти процедуры часто имеют хороший психологический эффект: они снижают уровень тревожности.
- Хирургические операции. Самый спорный пункт. Они действительно помогают увеличить член (правда, как правило, не более чем на 1–2 см), но имеют достаточно высокий риск осложнений.