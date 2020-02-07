цей матеріал доступний українською

Что делать, если кажется, что у вас маленький член: советы экспертов

12:03, 07 февраля 2020
Отношения
19 0
Мужчины часто переживают по поводу размера своего достоинства / фото pixabay.com

Синдром маленького члена — это искажение в восприятии собственного тела, при котором мужчины искренне полагают, что их половой орган маловат, и сильно переживают по данному поводу.

Как избавиться от этого синдрома, рассказали эксперты Lifehacker.

Как избавиться от мыслей, что у вас слишком маленький член

Если настораживающих симптомов нет, а мысли на тему «что‑то маловато будет» посещают лишь время от времени, справиться с переживаниями поможет простая вещь — информация.

Читайте такжеНазваны любимые секс-позы мужчин (18+)

Например, один из способов терапии заключается в следующем: пациенту, который жалуется на маленький член, предлагают полностью раздеться и стать в полный рост перед зеркалом. Таким образом он получает возможность увидеть свой пенис так, как его видят другие: любимая женщина или коллеги по душевой в спортклубе. При взгляде со стороны мужское достоинство выглядит больше, чем в привычном ракурсе сверху вниз. Осознание этого успокаивает и помогает снизить тревожность.

Не менее важна и информация о том, что представляет собой нормальный размер пениса. Не спешите говорить: «Это и так понятно». Каирский университет однажды решил обследовать мужчин, которые жаловались на слишком маленький член. По результатам измерений ни у одного из 92 «бедняг» не оказалось действительно короткого органа: все они идеально вписывались в норму.

Кстати, о стандартах:

Средняя длина неэрегированного члена — от 8 до 10 см. При этом здоровый диапазон гораздо шире — от 5 до 15,5 см.

Средняя длина пениса в эрегированном состоянии — 15,1 см, диапазон — от 11,4 до 19 см.

В более сложных случаях, если переживания мужчины столь сильны, что достигают уровня психического расстройства (симптомы перечислены выше), могут потребоваться меры посерьёзнее:

  • Когнитивно‑поведенческая терапия. Психотерапевт поможет выяснить, почему мужчина так зациклен на размерах пениса, и предложит способы уменьшить беспокойство.
  • Приём некоторых препаратов. Например, антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина помогают справиться с ярко выраженной тревожностью и неврозом.
  • Физические процедуры, которые помогают увеличить член (массажи, использование вакуумных устройств и колец — удлинителей пениса). Сразу скажем: эффект от них крайне невелик. Так, единственное исследование на тему джелкинга (популярного самомассажа) сообщает: после трёх месяцев ежедневных упражнений среднее увеличение пениса в длину составило всего около 3 мм. А у некоторых мужчин никакого результата не наблюдалось вовсе. Тем не менее эти процедуры часто имеют хороший психологический эффект: они снижают уровень тревожности.
  • Хирургические операции. Самый спорный пункт. Они действительно помогают увеличить член (правда, как правило, не более чем на 1–2 см), но имеют достаточно высокий риск осложнений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter