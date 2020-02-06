Названы любимые секс-позы женщин (18+)

А какие позы в сексе любите Вы?

У каждой девушки либо женщины - свои предпочтения в сексе. Но все же есть позы, которые нравятся многим представительницам слабого пола.

УНИАН расскажет Вам о любимых секс-позах женщин.

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1. Миссионерская

Да-да, скучная классика - среди любимых сексуальных поз прекрасной половины человечества. Среди причин, по которым они любят эту позицию, называют наслаждение от того, что мужчина доминирует над ними. Так партнерши могут полноценно расслабиться и получать оргазмы. Также некоторые дамы отмечают важность зрительного контакта при занятиях любовью в такой позе.

2. Догги-стайл

Некоторые женщины без ума от этой сексуальной позиции, ведь она позволяет получить глубокое проникновение стимуляцию клитора либо своими руками, либо руками партнера. Также мужчина может массировать соски дамы.

3. На животик, быстро

Женщина ложится на живот, мужчина - сверху и входит в нее. Это - отличный вариант для достаточно глубокого проникновения, но без болезненных ощущений.

Ранее УНИАН сообщал, что среди полюбившихся мужчинам секс-позиций - догги-стайл, наездница и миссионерская.