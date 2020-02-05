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Названы любимые секс-позы мужчин (18+)

12:19, 05 февраля 2020
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Какие позы в сексе предпочитают мужчины / фото erotic.zone

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Любимые секс-позы мужчин 

1. Догги-стайл

Женщина становится на четвереньки, а мужчина, стоя на коленях, проникает в нее сзади. В такой позе последний доминирует, а женщины получают возможность стимулировать клитор руками.

2. Наездница

Мужчине нравится, что в этой позе женщина получает "власть" над ним. Партнерша может регулировать частоту и интенсивность движений. Чтобы извлечь из этого положения максимум, женщина должна встать на колени, податься вперед, а затем двигаться вперед-назад медленно и нежно.

Эту секс-позицию можно усовершенствовать: попробуйте позу "перевернутая наездница" - женщина сверху, но спиной к партнеру.

3. Миссионерская поза 

Это - старая добрая классика. Но не нужно сбрасывать ее со счетов. Разнообразить ее можно так: подложите подушку под ягодицы женщины, чтобы сменить угол проникновения. Партнерша может свести ноги вместе, чтобы усилить ощущения. 

Ранее ученые выяснили, какие женщины больше всего любят секс.

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