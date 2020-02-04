Ученые выяснили, какие женщины больше всего любят секс
Сексолог Франсиско Кабельо из Андалузского института сексологии и психологии (Испания) сообщил о результатах масштабного исследования женского либидо.
В исследовании приняли участие 22 тыс. женщин, говорящих по-испански, из 71 страны. Им нужно было заполнить опросник, оценивающий уровень сексуального желания и отношение к сексу. Об этом пишет Knife со ссылкой на La Vanguardia.
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С помощью этой анкеты Кабельо и его коллеги надеялись определить, когда у женщин возникают проблемы с либидо и по каким причинам: на фоне стресса, брезгливости или из-за недопонимания в паре.
Лишь 10% опрошенных женщин сообщили о низком либидо - нежелании заниматься сексом и отсутствии эротических фантазий и мыслей о сексе. В предыдущих исследованиях утверждалось, что этот процент гораздо выше.
Вот какие наблюдения сделали ученые:
- самый высокий уровень сексуального желания — у полиаморных женщин, а также у женщин, которые находятся в отношениях, но не живут вместе с любимым человеком;
- бисексуальные женщины и лесбиянки проявили больший интерес к сексу по сравнению с гетеросексуальными женщинами;
- либидо выше у женщин с высшим образованием — по сравнению с теми, кто окончил только школу;
- домохозяйки интересуются сексом меньше, чем работающие женщины;
- сторонницы «левых» взглядов обладают более высоким либидо по сравнению с теми, кто придерживается центристских или «правых» взглядов;
- нерелигиозные женщины (среди них были те, кто верит в бога, но не посещает церковь регулярно) на 26% чаще говорили о высоком либидо по сравнению с религиозными респондентками.