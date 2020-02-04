Ученые выяснили, какие женщины больше всего любят секс

Исследователи выяснили, как образование и политические взгляды женщин влияют на их интерес к сексу.

Сексолог Франсиско Кабельо из Андалузского института сексологии и психологии (Испания) сообщил о результатах масштабного исследования женского либидо.

В исследовании приняли участие 22 тыс. женщин, говорящих по-испански, из 71 страны. Им нужно было заполнить опросник, оценивающий уровень сексуального желания и отношение к сексу. Об этом пишет Knife со ссылкой на La Vanguardia.

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С помощью этой анкеты Кабельо и его коллеги надеялись определить, когда у женщин возникают проблемы с либидо и по каким причинам: на фоне стресса, брезгливости или из-за недопонимания в паре.

Лишь 10% опрошенных женщин сообщили о низком либидо - нежелании заниматься сексом и отсутствии эротических фантазий и мыслей о сексе. В предыдущих исследованиях утверждалось, что этот процент гораздо выше.

Вот какие наблюдения сделали ученые: