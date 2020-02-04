цей матеріал доступний українською

Ученые выяснили, какие женщины больше всего любят секс

15:22, 04 февраля 2020
Отношения
1240 0
Лишь 10% опрошенных женщин сообщили о низком либидо / фото pixabay.com

Сексолог Франсиско Кабельо из Андалузского института сексологии и психологии (Испания) сообщил о результатах масштабного исследования женского либидо.

В исследовании приняли участие 22 тыс. женщин, говорящих по-испански, из 71 страны. Им нужно было заполнить опросник, оценивающий уровень сексуального желания и отношение к сексу. Об этом пишет Knife со ссылкой на La Vanguardia.

Читайте такжеВрач объяснила, как наша сексуальность меняется с возрастом

С помощью этой анкеты Кабельо и его коллеги надеялись определить, когда у женщин возникают проблемы с либидо и по каким причинам: на фоне стресса, брезгливости или из-за недопонимания в паре.

Лишь 10% опрошенных женщин сообщили о низком либидо - нежелании заниматься сексом и отсутствии эротических фантазий и мыслей о сексе. В предыдущих исследованиях утверждалось, что этот процент гораздо выше. 

Вот какие наблюдения сделали ученые:

  • самый высокий уровень сексуального желания — у полиаморных женщин, а также у женщин, которые находятся в отношениях, но не живут вместе с любимым человеком;
  • бисексуальные женщины и лесбиянки проявили больший интерес к сексу по сравнению с гетеросексуальными женщинами;
  • либидо выше у женщин с высшим образованием — по сравнению с теми, кто окончил только школу;
  • домохозяйки интересуются сексом меньше, чем работающие женщины;
  • сторонницы «левых» взглядов обладают более высоким либидо по сравнению с теми, кто придерживается центристских или «правых» взглядов;
  • нерелигиозные женщины (среди них были те, кто верит в бога, но не посещает церковь регулярно) на 26% чаще говорили о высоком либидо по сравнению с религиозными респондентками.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter