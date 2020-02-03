Фальшивый оргазм: почему приходится симулировать в постели и как это прекратить (18+)

Статистика показывает, что около половины женщин хотя бы раз симулировали оргазм.

Не секрет, что женщины довольно часто симулируют оргазм, а мужчины порой напрямую об этом спрашивают.

Эксперты Cosmo рассказали, можно ли как-то улучшить ситуацию, чтобы всё стало ясно.

Статистика показывает, что около половины женщин хотя бы раз симулировали оргазм. В разных странах этот процент отличается, но, поскольку выборки везде небольшие, можно взять средние значения.

Читайте такжеТоп-3 техники орального секса (18+)

Причины называют разные:

не задеть чувства партнера;

не нарваться на осуждение;

закончить секс;

укрепить отношения и быстрее пожениться.

Частота фальсификации зависит от возраста. Чем старше партнеры, тем лучше оба понимают, что нужно делать для достижения оргазма.

Позы для оргазма

Очевидно, что большинству женщин для получения оргазма нужна стимуляция клитора. Этого проще добиться в таких позах (с помощью руки или вибратора):

Наездница

Догги-стайл

Ложки

Боковая миссионерка (он опирается на правую или левую руку, меняя угол проникновения)

Миссионерка с шариком (маленький массажный шарик между вашими телами способен творить чудеса!).

Если решить проблему никак не получается, специалисты рекомендуют купить несколько секс-игрушек и использовать их во время секса, посвящать больше времени прелюдии или обратиться к сексологу за обучением продвинутым техникам. Либо перестать считать оргазм главной целью и просто наслаждаться процессом!