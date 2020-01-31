Топ-3 техники орального секса (18+)

Во время орального секса помните, что самая чувствительная часть мужского полового члена - головка.

Если вы освоили простейшие техники минета, можно побаловать партнера более сложными и изысканными ласками.

УНИАН предлагает Вам ознакомиться с лучшими техниками орального секса.

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Дрожь в горле

Это - глубокое оральное проникновение, когда партнерша создает вибрационное движение в горле. Это можно сделать при помощи звука "ммммм" или сглатывая слюну при минете с быстрыми короткими движениями. Мужчина получит отличную вибрационную стимуляцию головки пениса.

Мячики

Возьмите одно или оба яичка в рот, слегка постанывая. Облизывайте их, сосите и даже покусывайте! Но очень осторожно!

Используя эту технику, вы можете оттянуть момент пикового наслаждения. Когда вы увидите, что партер приближается к оргазму, перейдите к стимуляции мошонки языком, рука "работает" с пенисом.

Ветер перемен

Если вы хотите пощекотать нервишки партнеру за несколько мгновений до оргазма, используйте этот простой способ. Сделайте паузу в ласках и слегка подуйте на пенис. Партнер получит незабываемые ощущения!