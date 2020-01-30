Названы шесть роковых ошибок, которые приводят к развалу отношений

Например, тревоги и сомнения в отношениях делают человека до ужаса зависимым и навязчивым.

Отношения в паре – это не только любовь и романтика, но и тяжелый ежедневный труд. Именно поэтому многим людям не удается избежать ошибок, уничтожающих связь со второй половиной.

Так, психологи выделяют самые распространенные из них, пишет "Обозреватель".

1. Отсутствие поддержки

Когда человек испытывает в своей жизни трудности, очень важно, чтобы он чувствовал поддержку своей второй половины. Иначе его будет преследовать ощущение, что он одинок.

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2. Воспринимать отношения как данность

Супруги, которые живут вместе уже давно, начинают ошибочно полагать, что их семья и отношения являются данностью. Но иногда следует остановиться и задуматься: какой была бы жизнь без вашего любимого человека?

3. Рассказывать о проблемах семьи посторонним

Вынося на обсуждение с посторонними людьми проблемы вашей семьи, можно разрушить доверие в отношениях. Ваш партнер может почувствовать, что больше не может вам довериться. Еще хуже, если вы рассказываете другим о недостатках или слабых сторонах любимого человека.

Это можно считать предательством: обсуждайте, о чем можно говорить, о чем нет, и говорите о проблемах партнера только с ним, или, в крайнем случае, со специалистом.

4. Сомневаться в любви партнера

Тревоги и сомнения в отношениях делают человека до ужаса зависимым и навязчивым: не стоит постоянно выпытывать у любимого человека, любит ли он вас, научитесь видеть это по его поступкам.

5. Бездействие или агрессивное поведение

Полная пассивность или, наоборот, агрессия постепенно разваливают отношения. Нужно учиться контролировать себя и ценить человека за его хорошие качества.

6. Пренебрегать любимым человеком

Часто один из двоих супругов не ставит в приоритет любимого человека: когда на первом месте – дети, или, например, коллеги по работе, а партнеру отводится роль второго плана. На самом деле это большая ошибка – отдать все внимание другим и пренебрегать своей второй половиной.