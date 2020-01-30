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Названы необычные позы в сексе, которые вы не пробовали. А зря (фото 18+)

09:21, 30 января 2020
Отношения
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Попробуйте экспериментировать в постели / фото pixabay

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1. Секс-поза "Маслобойка"

Сложная и травмоопасная поза в сексе, но если действовать осторожно, оба партнера достигнут незабываемого оргазма.

Итак, женщина ложится на спину, ноги подымает вверх и, согнув в коленях, наклоняет в сторону своей головы. Мужчина "присаживается" на парнершу и входит в нее. Эта поза - для очень глубокого проникновения. 

Будьте осторожны! В этой позиции в сексе можно свернуть шею парнерше.

fishki.net

2. Ход валетом

Женщина снизу, мужчина - сверху. По сути, это классическая миссионерская поза, но партнеры лежат валетом. Позвольте рутине исчезнуть из вашей постели! 

Опасность этой позы в том, чтобы не надавить ногами и в целом телом на партнершу.

miridei.com

3. Тачки

Женщина ложится на живот лицом вниз, когда мужчина начинает поднимать талию, она опирается о пол ладонями. Партнерша обхватывает ногами талию мужчины и заводит их ему за спину.

В этой позе вся ответственность - на женщине, она должна контролировать, комфортно ли ей. 

Не переживайте, если долго не можете заниматься сексом в этой позиции слишком долго, это может быть разогрев перед более удобной позой.

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