Названы необычные позы в сексе, которые вы не пробовали. А зря (фото 18+)

Будьте готовы к тому, что в этих сексуальных позициях придется попотеть.

Наверняка есть секс-позы, которые вы не пробовали. УНИАН предлагает Вам испытать новые ощущения в постели путем экспериментов.

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1. Секс-поза "Маслобойка"

Сложная и травмоопасная поза в сексе, но если действовать осторожно, оба партнера достигнут незабываемого оргазма.

Итак, женщина ложится на спину, ноги подымает вверх и, согнув в коленях, наклоняет в сторону своей головы. Мужчина "присаживается" на парнершу и входит в нее. Эта поза - для очень глубокого проникновения.

Будьте осторожны! В этой позиции в сексе можно свернуть шею парнерше.

2. Ход валетом

Женщина снизу, мужчина - сверху. По сути, это классическая миссионерская поза, но партнеры лежат валетом. Позвольте рутине исчезнуть из вашей постели!

Опасность этой позы в том, чтобы не надавить ногами и в целом телом на партнершу.

3. Тачки

Женщина ложится на живот лицом вниз, когда мужчина начинает поднимать талию, она опирается о пол ладонями. Партнерша обхватывает ногами талию мужчины и заводит их ему за спину.

В этой позе вся ответственность - на женщине, она должна контролировать, комфортно ли ей.

Не переживайте, если долго не можете заниматься сексом в этой позиции слишком долго, это может быть разогрев перед более удобной позой.