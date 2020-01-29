Перекрут яичка: симптомы, причины и лечение опасной патологии

Развитие перекрута семенного канатика может стать ответной реакцией на травму, переохлаждение или сильный нервный стресс.

Перекрут яичка происходит из-за поворота семенного канатика. Патология относится к группе заболеваний, формирующих синдром острой мошонки (очень опасное состояние), и требует немедленного вмешательства врача.

Чем раньше пациент обратится к специалисту при развитии перекрута семенного канатика, тем больше вероятность сохранения яичка, пишет "Здоровье 24".

По сути, это заболевание является реакцией на сильное сокращение мышцы, поднимающей яичко, в результате чего происходит спиралевидное закручивание сосудисто-нервного пучка.

Это быстро сказывается на кровоснабжении яичка и может привести к его полному некрозу (отмиранию). Кроме того, обычно в процесс вовлекается семявыносящий проток, а это грозит в конечном итоге застойными явлениями в мошонке.

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Причины перекрута яичка

Основной причиной сильного сокращения мышцы, поднимающей яичко, является несовершенство иннервации (недостаточность нервов в мышцах) и структуры соединительной ткани, которое наблюдается обычно у детей и подростков.

Кроме того, развитие перекрута семенного канатика может стать ответной реакцией на травму, переохлаждение или сильный нервный стресс.

Симптомы перекрута яичка

Болевой синдром. Боль обычно характеризуется как интенсивная и только с одной стороны мошонки. Прикосновение к яичку вызывает усиление болевого синдрома.

Отечность. Выраженный отек может распространяться на всю область мошонки, задевая окружающие здоровые ткани.

Покраснение. Сильная гиперемия (покраснение) наблюдается на всей поверхности мошонки, особенно отражаясь в зоне локализации перекрута семенного канальца. Цвет кожи при этом может варьироваться от ярко красного до темно-багрового.

Появление бугорка. При пальпации нащупывается плотная структура, которая по размерам несколько больше самого яичка.

Если при появлении первичных признаков перекрута пациент по той или иной причине не получает медицинской помощи, состояние может привести к отмиранию тканей. Они могут привести к такому опасному состоянию, как гангрена мошонки. В таком случае необходимо удаление органов мошонки, что приводит к эректильной дисфункции и бесплодию.

Лечение перекрута яичка

Терапия такого состояния проводится только путем оперативного вмешательства. В процессе операции врач оценивает жизнеспособность яичка, после чего принимает решение о возможности его сохранения. Если орган жизнеспособен, проводят раскрутку сосудисто-нервного пучка с последующим уменьшением тканей.