Топ-3 секс-позы для головокружительного оргазма (фото 18+)

Если в вашей постели не хватает разнообразия, и, о ужас, оргазмов, УНИАН расскажет, как это исправить.

Если вы подзабыли, что такое оргазм, УНИАН составил подборку секс-поз, которые гарантированно подарят незабываемое наслаждение от интима.

Читайте такжеЭксперты объяснили, что такое смешанный оргазм и как его получить (18+)

1. Ноги вверх, женщина

Женщина снизу, она разводит ноги и поднимает их вверх. Конечности находятся на плечах партнера. Так пара получает глубокое проникновение, а партнерша - стимуляцию точки G.

Вариации: связать ноги и руки партнерши; у женщины - свешена голова с постели.

2. Обратная наездница

Если вам надоела классическая поза наездницы, вы можете попробовать ее вариацию - обратную наездницу. Яркий оргазм гарантирован!

Женщина садится спиной к лицу партнера, мужчина ложится повыше на подушку.

Когда партнер лежит выше, вторая половинка может облокотиться о постель.

3. Трон

Мужчина ложится на спину и сгибает ноги в коленях, затем максимально сильно прижимает их к своей груди. Женщина садится на этот "трон", ее руки - на коленях, а стопы максимально прижаты к полу.

Дама контролирует весь процесс. Свободные руки можно задействовать для дополнительных ласк.