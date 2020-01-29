Топ-3 секс-позы для головокружительного оргазма (фото 18+)
Если вы подзабыли, что такое оргазм, УНИАН составил подборку секс-поз, которые гарантированно подарят незабываемое наслаждение от интима.
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1. Ноги вверх, женщина
Женщина снизу, она разводит ноги и поднимает их вверх. Конечности находятся на плечах партнера. Так пара получает глубокое проникновение, а партнерша - стимуляцию точки G.
Вариации: связать ноги и руки партнерши; у женщины - свешена голова с постели.
2. Обратная наездница
Если вам надоела классическая поза наездницы, вы можете попробовать ее вариацию - обратную наездницу. Яркий оргазм гарантирован!
Женщина садится спиной к лицу партнера, мужчина ложится повыше на подушку.
Когда партнер лежит выше, вторая половинка может облокотиться о постель.
3. Трон
Мужчина ложится на спину и сгибает ноги в коленях, затем максимально сильно прижимает их к своей груди. Женщина садится на этот "трон", ее руки - на коленях, а стопы максимально прижаты к полу.
Дама контролирует весь процесс. Свободные руки можно задействовать для дополнительных ласк.