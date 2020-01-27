Эксперты объяснили, что такое смешанный оргазм и как его получить (18+)

Термин «смешанный оргазм» в общем случае описывает оргазм, полученный с помощью стимуляции вагины и клитора.

Смешанный оргазм - весьма приятное событие, и он намного интенсивнее обычного.

По сути, если во время секса с проникновением еще и стимулировать клитор, получить такой оргазм не так уж сложно, пишет Cosmo.

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Что это такое?

Термин «смешанный оргазм» в общем случае описывает оргазм, полученный с помощью стимуляции вагины и клитора. Но это понятие постоянно расширяется и может включать себя и другие зоны. Такой оргазм, как правило, дольше и ярче обычного.

Как его получить?

Специалисты рекомендуют комбинировать несколько разных способов и из опыта понять, какой работает лучше всего.

1. Естественный

Пальцы - отличные помощники в исследовании тела. Попробуйте по‑разному касаться клитора: круговыми движениями, вверх-вниз, легкими или сильными касаниями. Оцените ощущения и пользуйтесь самыми действенными способами. Разумеется, всему этому можно научить партнера.

2. Секс-игрушки

Не зря на рынке существует такое разнообразие приспособлений для секса! Можно начать с простых форм и постепенно переходить к более изощренным, созданным специально, чтобы получить новые ощущения.

3. Правильная поза

Для достижения смешанного оргазма лучше всего подходят «догги-стайл» и поза наездницы. В них отлично стимулируется клитор, которому нужны легкие движения, и вагина, лучше всего отвечающая на довольно сильное давление.

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