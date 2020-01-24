Названа неожиданная причина, по которой не хочется секса

К еще одному последствию утраты обоняния ученые относят исчезновение интереса к сексуальной жизни.

Потеря способности различать запахи может негативно сказаться на сексуальной жизни людей.

К такому выводу пришли ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Clinical Otolaryngology, передает NYpost.

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Ученые наблюдали за 71 человеком в возрасте от 31 до 80 лет, у которых было нарушено обоняние. У некоторых людей из-за этого изменился аппетит, либо их стали привлекать несуществующие запахи.

К еще одному последствию утраты обоняния ученые относят исчезновение интереса к сексуальной жизни. Они предположили, что это связано с более высоким количеством депрессий и тревожных состояний у людей с аносмией.

В частности, значительное количество людей, переставших распознавать запахи, стали избегать сексуальных контактов со своими партнерами.

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