Названа неожиданная причина, по которой не хочется секса
Потеря способности различать запахи может негативно сказаться на сексуальной жизни людей.
К такому выводу пришли ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Clinical Otolaryngology, передает NYpost.
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Ученые наблюдали за 71 человеком в возрасте от 31 до 80 лет, у которых было нарушено обоняние. У некоторых людей из-за этого изменился аппетит, либо их стали привлекать несуществующие запахи.
К еще одному последствию утраты обоняния ученые относят исчезновение интереса к сексуальной жизни. Они предположили, что это связано с более высоким количеством депрессий и тревожных состояний у людей с аносмией.
В частности, значительное количество людей, переставших распознавать запахи, стали избегать сексуальных контактов со своими партнерами.
Ранее эксперты назвали восемь причин, по которым люди не хотят заниматься сексом.