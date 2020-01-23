Как правильно заниматься сексом: топ-10 советов

Безусловно, почти у каждого половозрелого человека есть пара ценных советов на этот счет.

В сексе нет правил, но есть пожелания, основанные на здравом смысле и научных исследованиях.

Возможно, какие‑то из рекомендаций LifeHacker покажутся очевидными. Однако, как показывает опыт, иногда полезно напоминать себе о самых простых вещах.

1. Не относитесь к сексу слишком серьезно

Безусловно, секс — важная часть нашей жизни. Он укрепляет здоровье, улучшает сон, поднимает настроение. Но если вы подходите к интиму слишком серьезно — скажем, как к полезной оздоровительной процедуре, где все должно быть идеально и стерильно, — то полностью лишаетесь спонтанности. Из постели уходит элемент игры.

2. Отключайте смартфоны

Вы берете включенный смартфон в спальню? Вероятность того, что вы проведете час перед сном с девайсом в руках, в два раза выше шансов на романтическое общение с лежащей рядом половиной.

Если нет возможности (или силы воли) отключить мобильный до утра, то хотя бы поставьте его в режим "Не беспокоить".

3. Уделяйте время прелюдии

Насколько будет хорош секс, во многом зависит от прелюдии. Причем для мужчин предварительные ласки почти так же важны, как и для женщин.

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4. Разговаривайте о сексе

Многих - особенно женщин - смущают беседы на интимную тему. Поделиться сокровенными желаниями сложно даже с близким человеком, при том что вы не первый год спите в одной постели. И все-таки единственный способ получить тот секс, о котором вы мечтаете, - это разговаривать о нем.

5. Смотрите друг другу в глаза

Хотя бы время от времени. Зрительный контакт усиливает возбуждение и помогает установить более глубокую эмоциональную связь. Если вам пока неловко подолгу смотреть друг другу в глаза во время секса, обменивайтесь короткими взглядами, задерживая их хотя бы на пару секунд.

6. Экспериментируйте

В стабильных парах секс довольно быстро теряет остроту. Уже через год спокойных семейных отношений интерес к интимной жизни снижается у 34% женщин и 15% мужчин. Больше удовольствия в постели получают партнеры, которые умеют озвучивать свои потребности. И не только не боятся, но и стремятся экспериментировать.

7. Не допускайте боли и дискомфорта

Если какая‑то поза причиняет вам боль, сразу сообщайте об этом. Секс — это о взаимном удовольствии, а не о молчаливом самопожертвовании.

8. Изучайте клитор

Наверняка все об этом знают, но мы напомним еще раз: 80% женщин не получают оргазм от одних только фрикций. Для разрядки им необходима дополнительная стимуляция клитора.

9. Уделяйте внимание всем частям тела

А не только явным лидерам сексуальной гонки — пенису у мужчин, клитору и груди у женщин. Исследуйте другие очевидные и неочевидные эрогенные зоны. И обязательно время от времени делайте массаж яичек.

10. Стремитесь к оргазму, но не зацикливайтесь на нем

Французы называют оргазм la petite mort или "маленькая смерть". Половой акт без кульминации может показаться неудачным или неполноценным. Девушки имитируют оргазм, чтобы не расстраивать партнера. Мужчины комплексуют, если у них не получилось эякулировать или доставить неземное наслаждение партнерше. А от стресса рукой подать до стабильно низкого либидо. Но главное — это не зацикливаться на результате, а наслаждаться процессом.