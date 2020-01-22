Почему не хочется секса: названы 8 причин

Малоактивный образ жизни, лишний вес, психологический стресс - все это влияет на производство гормонов.

Среди распространенных причин снижения сексуального влечения - усталость, стресс и неправильное питание.

Если вы столкнулись с проблемой снижения либидо, для начала нужно понять причину, пишет The Health Site.

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1. Часто причиной отсутствия желания заниматься сексом с партнером является усталость.

2. Гормон стресса кортизол подавляет тестостерон и производство других гормонов, убивая настроение, в том числе сексуальное.

3. Депрессия крайне негативно влияет на либидо, причиной снижения которого может быть и прием мощных антидепрессантов.

4. Исследования показывают, что нарушения в работе щитовидной железы или падение уровня щитовидных гормонов воздействует негативно на сексуальное желание.

5. Малоактивный образ жизни, лишний вес, психологический стресс - все это влияет на производство гормонов, и особенно тестостерона и эстрогена.

6. Потребление нездоровой - жареной и соленой - пищи приводит к вздутию и убивает сексуальное желание.

7. Низкая самооценка или нехватка любви к самому себе напрочь убивает сексуальное желание.

8. Нехватка жидкости в организме - обезвоженность - разрушительно воздействует на либидо.