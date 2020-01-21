Психолог объяснила пользу и значение объятий для человека

Психолог подчеркнула, что формальные объятия не дадут положительного результата.

Сегодня, 21 января, мир празднует ежегодный День объятий. Такой праздник – не только очередной повод напомнить о своей любви дорогим людям, но и задуматься о значении такого ее проявления.

О пользе такого выражения чувств, потребности объятий и их ежедневной дозе "Здоровью 24" рассказала психолог Ольга Конюх.

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"Потребность физического контакта является естественной, потому что люди – существа социальные. Мы всегда жили группами и вопросы хороших отношений были делом выживания. Прикосновения всегда находились наравне с водой и пищей – нашими базовыми потребностями", - отметила она.

Объятия вызывают определенные реакции в нашем мозгу, благодаря чему выделяются так называемые "гормоны счастья". Важнейший из них – окситоцин.

"Он участвует в выработке молока у матери, стимулирует роды, а еще налаживает связь с мамой и ребенком, партнерами, друзьями. Это вещество снижает тревогу, дает нам ощущение безопасности и защищенности, способствует теплому отношению к тому, кого мы обнимаем. Некоторые исследования показывают, что те мужчины и женщины, которые имеют больше тактильного контакта, как правило, находятся в браке дольше. Однако прикосновения тела к телу должны быть приятными. Если мы обнимаемся с кем просто так, это не будет иметь пользы. Главное, чтобы было доверие, ведь одними объятиями конфликты не решишь", – убеждена Конюх.

При этом психолог подчеркнула, что формальные объятия не дадут положительного результата, который можно получить, делая это с человеком, который является нам по крайней мере другом. Ведь мы скорее идем на тактильный контакт с теми, кому доверяем.

Напомним, среди множества праздников есть день, посвященный дружбе, доброте, любви к ближнему, который в календаре носит название Международный день объятий (International Hug Day). Этот праздник отмечают 21 января, и каждый год о нем узнают все больше людей в мире, благодаря позитиву, который несет этот день.