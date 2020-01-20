"Голубой понедельник": действительно ли сегодня - самый депрессивный день в году

Большинство психологов относится к концепции "голубого понедельника" негативно.

Третий понедельник января считают самым депрессивным днем года, он более известен как "голубой понедельник". В этом году он пришелся на 20 января.

Принято считать, что в этот день люди обычно чувствуют себя подавленно, их настроение хуже, чем обычно. Однако "голубой понедельник" не обоснован научно, пишет CNN.

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Формула Арналя, по которой определяют самый депрессивный день, выведена на основе таких показателей как погода, долг, месячная заработная плата, время от Рождества, невыполнение данных себе новогодних обещаний, низкий уровень мотивации и ощущение необходимости действовать. Ни один из факторов невозможно измерить, а, следовательно, сама формула не может быть проверена.

В отличие от "голубого понедельника", зимняя депрессия, или сезонное аффективное расстройство, является реальной. Это форма депрессии, с которой люди обычно сталкиваются в осенние и зимние месяцы, когда солнечного света меньше.

Большинство психологов относится к концепции "голубого понедельника" негативно. Они считают, что депрессия не выбирает день в календаре, а околодепрессивные состояния не стоит замалчивать.

Ранее ученые выяснили, на какой период приходится «пик несчастий» человека и что именно обуславливает его.