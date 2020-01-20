Названа неожиданная польза регулярного секса для женщин

Чем чаще женщины занимаются сексом, тем дольше у них сохраняется менструальный цикл.

Менопауза — то есть остановка менструального цикла — обычно наступает у женщин в 44-54 года. Однако до сих пор неясно, чем вызван такой значительный разброс в возрасте.

Меган Арно и Рут Мейс из Университетского колледжа в Лондоне обратили внимание на то, что во множестве исследований менопауза наступала позже у замужних женщин по сравнению с незамужними, пишет Vokrugsveta.

Исследовательницы предложили два возможных объяснения этому факту. Первое предполагало, что на прекращение менструаций влияет сам контакт с мужчиной: его феромоны могут действовать на организм женщины, поддерживая ее в фертильном состоянии. Второе объяснение же связано с сексом: поскольку у семейных людей он в среднем случается чаще, чем у холостых, то можно предположить, что менопаузу отодвигает именно он.

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Ученые работали с выборкой в 2936 женщин из американского Общенационального исследования женского здоровья, которые вошли в исследование в 1996-1997 годах. На этот момент у всех из них были целы яичники (по меньшей мере один), продолжались менструации, и ни одна из участниц не была беременна. В течение 10 лет они каждый год приходили на осмотр ко врачу и отвечали на опросники.

Помимо состояния менструального цикла женщины рассказывали о том, как часто они занимаются сексом и живут ли со своим романтическим партнером или другими людьми мужского пола (например, сыном или братом). Также в своем анализе исследовательницы учитывали их индекс массы тела, наличие вредных привычек, уровень образования, количество детей, возраст начала менструаций и концентрацию женских половых гормонов в крови.

На момент начала исследования средний возраст женщин был 45 лет. За 10 лет наблюдений у 45 процентов наступила менопауза, в среднем в 52 года. Авторы работы подсчитали, что у тех из них, кто регулярно (хотя бы раз в неделю) занимался сексом, риск наступления менопаузы был на 28 процентов ниже, чем у тех, кто вообще не жил половой жизнью. У тех, кто занимался сексом раз в месяц, риск оказался ниже на 19 процентов.

В то же время, гипотеза феромонов не подтвердилась: риск прекращения менструаций практически не различался в зависимости от того, жила ли женщина с партнером или с каким-либо другим мужчиной.

Таким образом исследовательницы подтвердили свою вторую гипотезу, согласно которой время наступления менопаузы связано с частотой половых актов. Несмотря на то, что авторы работы установили только корреляцию, а не причинно-следственную связь, они предложили свою версию того, как секс может влиять на менопаузу.

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