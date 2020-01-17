Врач объяснила, как наша сексуальность меняется с возрастом

После сорока – у кого-то раньше, у кого-то позже – стартует дестабилизация гормонального фона.

Сексологи и эндокринологи утверждают: женское настроение и сексуальность во многом зависят от колебаний гормонального фона в течение цикла и на протяжении жизни.

Как именно рассказала ТСН Виктория Соснина, гинеколог-эндокринолог.

Юные и бесстрашные

С 12 до 18 в юных телах активно вырабатываются половые гормоны: женские - эстрогены, мужские – андрогены, в этом возрасте их работа, в основном, направлена на превращение девочки в женщину. Неустойчивость и скачки гормонального фона в пубертате – обычное дело: собственно, это и есть главная причина перепадов настроения, повышенной чувствительности и агрессивности этого возраста. На волне подъема гормонального фона достаточно одного взгляда или прикосновения объекта любви, чтобы в организме девушки случился настоящий эндорфиновый взрыв. Но как бы вызывающе ни вела себя девушка, в этом возрасте доминирует потребность в романтических отношениях. Стремление к сексуальной близости – скорее дань моде на раскрепощенность, желание показать себя смелой и раскованной. По статистике, после первого сексуального опыта у многих девушек наступает длительный перерыв в интимном общении. Удовлетворив любопытство и добавив себе "плюс" в копилку опыта, девушка уже не стремится к телесной близости, скорее, ищет человека для общения и дружбы.

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Возраст расцвета

С 18 до 35 лет женской чувственностью дирижирует целый оркестр гормонов. За интерес к противоположному полу и чувствительность отвечает мужской гормон тестостерон. Параллельно с этим гормоном яичники и кора надпочечников продуцируют эстрадиол – самый сильный гормон из класса эстрогенов. От его концентрации зависит женская притягательность в глазах мужчин: округлость форм, гладкость кожи, блеск глаз, пылкость, оптимизм и сексуальная активность. Собственно, баланс эстрогенов и тестостерона делает нас стабильными в сексуальных желаниях. В моменты оргазма клетки гипоталамуса выбрасывают в кровь окситоцин – чудесный гормон при условии, что партнер – надежный мужчина. Дело в том, что окситоцин отвечает за чувство привязанности: тройные его порции выделяются в процессе лактации – так природа позаботилась, чтобы мать с первых дней привязалась к ребенку. Вот и к мужчине во время секса женщина тоже привязывается, даже если понимает, что с ним у нее мало общего. Впрочем, естественные впрыскивания в кровь окситоцина во время сексуального общения – отличная вещь, поскольку этот гормон снижает тревожность и страх, повышает настроение и улучшает способность к коммуникации.

На гребне волны

После сорока – у кого-то раньше, у кого-то позже – стартует дестабилизация гормонального фона: баланс эстрогенов-андрогенов начинает смещаться в сторону андрогенов. Желание скачет: от сумасшедшего стремления к сексу до полного равнодушия к этой теме. "Часто бешеную сексуальную активность я наблюдаю у сорокапятилетних: на фоне всплесков эстрогенов и тестостерона женщины влюбляются, как подростки, бросают семьи, уходят к партнерам намного моложе их, – делится Виктория Соснина. – Добавляет остроты влечению низкий уровень прогестерона, отвечающий за спокойствие и умиротворенное состояние. Нимфомания, между прочим, чаще всего проявляется именно в менопаузе, когда тестостерон продолжает вырабатываться в прежних количествах, а запасы эстрогенов иссякают".

Но случается наоборот: в период между 47 и 50 годами на женщин волнами накатывает страх старения. "Некоторые из-за него начинают считать свое тело лишенным любой привлекательности, – пишет в своей книге "Дневник сексолога: чего хотят женщины" Ален Эриль, французский психоаналитик и сексолог. – А это может привести к потере сексуального влечения, которое весьма символично сменяется расширением социальных связей – женщины становятся очень активными, вступают в ассоциации, развивают творческие способности. Такой отказ от сексуальности может установиться надолго. Но, пережив ностальгию по прошлому, женщина может ощутить небывалую жажду жизни и наслаждения. Этот взрыв чувств ошеломляет ее партнера, заставляя желать ее с новой силой. Этот момент обещает двоим много счастливых часов в будущем…" .