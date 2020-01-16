Врач рассказала, как безопасно заниматься сексом навеселе

После нескольких стаканов виски, а у кого-то и после бокала шампанского снижается критичность мышления, напомнила эксперт.

Секс во время алкогольного опьянения – рискованное поведение. Из-за него люди могут испортить отношения, навредить себе и партнеру и даже получить обвинение в изнасиловании.

Во время праздников многие люди практикуют секс в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы все прошло хорошо нужно помнить несколько правил, рассказала "Здоровью 24" сексолог Татьяна Мулявко.

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Правила секса в состоянии алкогольного опьянения

1. Секс с человеком в состоянии алкогольного (или наркотического) опьянения, когда невозможно получить активное, добровольное согласие – это изнасилование. Особенно, когда человек неадекватен, без сознания или спит.

2. После нескольких стаканов виски, а у кого-то и после бокала шампанского снижается критичность мышления. Поэтому люди соглашаются на секс без презерватива, что может иметь много негативных последствий. Начиная от нежелательной беременности и заканчивая болезнями, передающихся половым путем. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы презервативы всегда были под рукой.

3. Под воздействием алкоголя снижается чувствительность. Отсутствие эрекции, невозможность достичь оргазма и т. д. Не беспокойтесь, секс – не единственное, чем можно заняться.

4. Снижение критичности мышления и чувствительности (в том числе и боли) приводит к экспериментам, порой опасных, например, анальный секс без лубриканта и фистинг. Помните, если вы не чувствуете боли, это не означает, что у вас нет повреждений. Организм не получил супер способность, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности.

5. Вы проснулись утром и вспомнили, что сделали то, за что вам будет стыдно? Стыд – это ваша реакция на реальную или мнимую реакцию окружения. Вашей вины за ваше поведение (если оно никому не причинило вреда) нет. А если свидетели вчерашней гулянки начинают вас высмеивать, то может стоит пересмотреть свое отношение к ним?