Топ-7 секс-поз с веревками и путами (фото 18+)
Связать кого-то или позволить кому-то связать себя — это проявление большого доверия. В этом есть творчество, общение,«перчик», если только подходить к вопросу с умом.
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Эксперты Cosmo собрали для тебя семь подсказок, как осуществить эти кинки-штучки.
Передайте бархатную веревку
Попробуйте положение стоя. Используйте ограничители, которые надеваются на дверь. А еще можно приспособить дверной косяк.
К Луне
Нагните или нагнитесь над прочным барным или офисным стулом. Только учтите, что мебель должна быть действительно крепкой. В этой позе можно устроить сессию порки или побаловаться игрушками либо языком. Проникновение можно оставить на сладкое.
Поросенок
Свяжите щиколотки и запястья крест-накрест.
Горячий стул
Привяжите запястья или щиколотки к ножкам стула. Можете завязать партнеру глаза, чтобы было интереснее.
Уложи меня и свяжи
Возьмите галстук, уложите партнера на спину и свяжите ему ноги и руки. Главное — не забывайте, что узел не должен быть тугим, а запястья не передавлены.
Веревочный кросс
«Нижний» встает на колени, грудью на пол, а ягодицы подняты вверх, чтобы дать «верхнему» приятный угол обзора. Запястья должны быть привязаны к щиколоткам.
Откройся
Очень похожа на предыдущую позу, просто перевернутая. Запястья примотаны к щиколоткам, но вы лежите на спине, раскрыв бедра таким образом, чтобы партнеру было удобно подключить язык или игрушки.