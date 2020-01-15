Топ-7 секс-поз с веревками и путами (фото 18+)

Связать кого-то или позволить кому-то связать себя — это проявление большого доверия. В этом есть творчество, общение,«перчик», если только подходить к вопросу с умом.

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Эксперты Cosmo собрали для тебя семь подсказок, как осуществить эти кинки-штучки.

Передайте бархатную веревку

Попробуйте положение стоя. Используйте ограничители, которые надеваются на дверь. А еще можно приспособить дверной косяк.

К Луне

Нагните или нагнитесь над прочным барным или офисным стулом. Только учтите, что мебель должна быть действительно крепкой. В этой позе можно устроить сессию порки или побаловаться игрушками либо языком. Проникновение можно оставить на сладкое.

Поросенок

Свяжите щиколотки и запястья крест-накрест.

Горячий стул

Привяжите запястья или щиколотки к ножкам стула. Можете завязать партнеру глаза, чтобы было интереснее.

Уложи меня и свяжи

Возьмите галстук, уложите партнера на спину и свяжите ему ноги и руки. Главное — не забывайте, что узел не должен быть тугим, а запястья не передавлены.

Веревочный кросс

«Нижний» встает на колени, грудью на пол, а ягодицы подняты вверх, чтобы дать «верхнему» приятный угол обзора. Запястья должны быть привязаны к щиколоткам.

Откройся

Очень похожа на предыдущую позу, просто перевернутая. Запястья примотаны к щиколоткам, но вы лежите на спине, раскрыв бедра таким образом, чтобы партнеру было удобно подключить язык или игрушки.