Определен "возраст страданий" человека

Ученые выяснили, на какой период приходится «пик несчастий» человека и что именно обуславливает его.

Исследование, проведенное профессором Дэвидом Бланчфлауэром из Дартмутского колледжа, утверждает, что "страдания среднего возраста" достигают своего пика в 47,2 года.

В работе были проанализированы данные по 132 странам, из которых 95 были развивающимися, а остальные занимали ведущее положение в мировой экономике. Сведения были получены в результате ежегодных опросов населения (возраст респондентов - до 70 лет). Об этом пишет Naked Science.

Как выяснилось, у каждой страны существует U-образная «кривая счастья»: хотя показатели варьировались, в среднем самая низкая точка благополучия и удовлетворенности жизнью приходилась на ​​47,2 года для развитых стран, тогда как развивающаяся нация достигала «вершины страданий» в 48,2 года.

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По словам Бланчфлауэра, среди исследованных параметров «несчастья» были: отчаяние, тревожность, одиночество, печаль, стресс, депрессия и нервы, фобии и паника, подавленность, беспокойный сон, неуверенность в себе, неспособность преодолеть трудности, напряжение, ощущения неудачливости, обделенности, а также самоуничижение. Как предположил автор работы, «кривую счастья» определяет тот факт, что в определенный момент человек смиряется со своими сильными и слабыми сторонами «и в среднем возрасте подавляет свои неосуществимые стремления».

Исследование показало, что на благосостояние конкретного человека влияют общество, уровень образования, семейное положение и наличие работы. Наряду с этими факторами Бланчфлауэр проанализировал и отношение человека к ситуации в его стране проживания, а также к будущему мира в целом. Как утверждает специалист, в страшном «кризисе среднего возраста» (от 40 до 59 лет) отчасти виноваты рост глобализации и финансовые кризисы.

Помимо этого, ученый рассказал о связи между «кривой счастья» и браком (на примере граждан США). "Возраст страданий" может быть связан с разрывом социальных отношений, которые наступают со средним возрастом, или с разводами. <…> Женитьба приносит больше счастья, чем одиночество, и особенно больше, чем разлука", — констатировал он.