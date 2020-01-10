цей матеріал доступний українською

Притворство в сексе: что делать, если женщина симулирует оргазм

09:19, 10 января 2020
Отношения
80 0
Зачем женщины симулируют оргазм / фото pixabay.com

Если женщина симулирует оргазм, значит, она вас любит. Ну, или боится расстроить. Или ей неприятно быть невежливой. Возможно, ей просто не удаётся достичь оргазма и неудобно в этом признаться. Вариантов масса. 

Читайте такжеНазваны 5 лучших поз для секса в гостях (18+)

Но если вы активный и зрелый человек, то наверняка хотите, чтобы секс приносил радость не только вам, но и партнерше. Вот что стоит знать, чтобы этого добиться, пишет Lifehacker.

Несколько исследований, проводившихся с 1986 по 2010 год, показали, что от 50 до 67% женщин симулируют оргазм.

Зачем женщины симулируют оргазм

Цели, как правило, всего четыре:

  • защитить чувства партнёра;
  • завершить секс;
  • избежать негативных переживаний относительно собственной сексуальности;
  • повысить собственное возбуждение.

Как быть, если закрались сомнения, что женщина симулирует оргазм

  1. Не давить и не предъявлять претензий
  2. Общаться и обсуждать детали

Изучайте женское тело, ищите, какие именно ласки приносят самое яркое удовольствие. И обязательно говорите с партнершей, просите подсказок и рассказывайте о своих впечатлениях.

Все инструменты в ваших руках:

  • Общаться, чтобы обозначить, что удовольствие женщины для вас в приоритете.
  • Делать комплименты, чтобы помочь партнерше расслабиться.
  • Пробовать новое и спрашивать мнение половинки. Это поможет найти самые эффективные и приятные ласки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #секс#оргазм