Притворство в сексе: что делать, если женщина симулирует оргазм
Если женщина симулирует оргазм, значит, она вас любит. Ну, или боится расстроить. Или ей неприятно быть невежливой. Возможно, ей просто не удаётся достичь оргазма и неудобно в этом признаться. Вариантов масса.
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Но если вы активный и зрелый человек, то наверняка хотите, чтобы секс приносил радость не только вам, но и партнерше. Вот что стоит знать, чтобы этого добиться, пишет Lifehacker.
Несколько исследований, проводившихся с 1986 по 2010 год, показали, что от 50 до 67% женщин симулируют оргазм.
Зачем женщины симулируют оргазм
Цели, как правило, всего четыре:
- защитить чувства партнёра;
- завершить секс;
- избежать негативных переживаний относительно собственной сексуальности;
- повысить собственное возбуждение.
Как быть, если закрались сомнения, что женщина симулирует оргазм
- Не давить и не предъявлять претензий
- Общаться и обсуждать детали
Изучайте женское тело, ищите, какие именно ласки приносят самое яркое удовольствие. И обязательно говорите с партнершей, просите подсказок и рассказывайте о своих впечатлениях.
Все инструменты в ваших руках:
- Общаться, чтобы обозначить, что удовольствие женщины для вас в приоритете.
- Делать комплименты, чтобы помочь партнерше расслабиться.
- Пробовать новое и спрашивать мнение половинки. Это поможет найти самые эффективные и приятные ласки.