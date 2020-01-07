Названы пять признаков депрессии

Депрессия вызывает у вас апатию к занятиям и хобби, которые когда-то доставляли вам радость.

Психиатр и психотерапевт из США Дженнифер Пейн рассказывает, как определить, что обычная хандра начинает перерастать в депрессию.

Важный критерий - продолжительность. Если эти симптомы длятся более двух недель - пора к врачу, пишет MedikForum.

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Вы едите больше или меньше, чем обычно

Сочетание эмоций, которые, как правило, сопровождают депрессию - грусть, пессимизм в отношении будущего, а также низкая самооценка, могут заставить вас попытаться успокоить свои чувства при помощи еды. Любо напротив, вы можете потерять к еде всякий интерес.

Вы стали спать слишком много или слишком мало

Длительный сон может стать "убежищем" для психики. Прерывистый сон или бессонница - другая крайность. Вы слишком озабочены размышлениями, чтобы успокоиться и поспать семь-восемь часов в сутки, которые нужны большинству взрослых. Опасность еще и в том, что изменения сна могут быть не только предупреждать о болезни, но и усугубляют ее.

Вам сложно сосредоточиться

Чувствуете, что ваш разум напоминает не сфокусированную фотографию?

Вам перестали нравиться вещи, которые когда-то делали вас счастливыми

Депрессия вызывает у вас апатию к занятиям и хобби, которые когда-то доставляли вам радость. Это, в конечно итоге, заставляет вас изолировать себя от окружающего мира.

Вам не дают покоя мысли о смерти

Поскольку эти мысли представляют прямую угрозу для вашей жизни, важно обратиться за помощью, если вы думаете об этом каждый день в течение двух недель. Даже если вы не распознаете в себе никаких других симптомов депрессии.