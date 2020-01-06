Шлепки, удушение и плевки: эксперты объяснили, почему насилие в сексе становится обыденным

Эксперты считают, что это - результат того, что все более экстремальные порнографические сцены становятся нормой.

Британские защитники прав женщин обеспокоены тем, что проявление насилия во время секса, происходящего по обоюдному согласию, превращается во все более обыденное явление.

Как показали результаты исследования, проведенного для радиостанции Би-би-си 5 Live, более трети британских женщин моложе 40 лет сталкивались с тем, что во время секса их партнер неожиданно и против их желания шлепал их, пытался задушить, зажимал рот или плевал в них.

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Каждая пятая женщина, испытавшая на себе подобное, даже если всё происходило по обоюдному согласию, сказала, что была расстроена или напугана.

По просьбе Би-би-си исследовательская компания Savanta ComRes спросила у 2002 женщин в возрасте от 18 до 39 лет, сталкивались ли они со случаями, когда бы их хлестали, пытались душить, плевали или совершали нечто подобное во время обычного секса, и если да, было ли это для них нежелательным.

Более трети опрошенных женщин (38%) сказали, что с ними это происходило против их желания, по крайней мере, в некоторых случаях. Около двух третей сообщили, что либо с ними такое было, но они ничего не имели против (31%), либо что с ними никогда ничего подобного не случалось, они не знают или предпочитают не отвечать (31%).

Организация "Центр женщин за справедливость" заявила Би-би-си, что эта статистика говорит о том, что на молодых женщин оказывается все больше давления с тем, чтобы они соглашались на акты насилия по отношению к себе, на унижение и возможность оказаться в опасности. Эксперты считают, что это - результат того, что все более экстремальные порнографические сцены становятся нормой.