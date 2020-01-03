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Топ-5 новых секс-поз для лучшего оргазма в твоей жизни (фото 18+)

19:35, 03 января 2020
Отношения
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Топ-5 новых секс-поз для лучшего оргазма / фото lux.fm

«Как Новый год встретишь — так его и проведешь», — надеемся, эта поговорка актуальна не только в контексте оливье! Самое время запустить в космос сексуальный сигнал, добавив перца в свой январский секс.

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Вот несколько классных новых поз, которые приведут в восторг и тебя, и твоего бойфренда, пишет Сosmopolitan.

Ляг на спину, скрести ноги в форме буквы V (это символ победы, помнишь) и забрось их на плечи партнера.  Этот нехитрый трюк обеспечит максимально глубокое проникновение — мммм!

@LUCYMACARONI

Эта поза хороша тем, что позволяет тебе контролировать процесс, а ему — наслаждаться потрясающим видом твоей роскошной пятой точки.

@LUCYMACARONI

Эта позиция идеальна для девушек, которые хотят попробовать анальный секс, но не знают, с чего начать — она позволит контролировать глубину проникновения и, соответственно, твоих ощущений, а также создаст нужный эмоциональный контакт, позволяя вам целоваться и смотреть друг другу в глаза.

@LUCYMACARONI

Идеальная позиция для нежного и неторопливого секса, сопровождающегося дополнительными ласками твоего клитора и груди.

@LUCYMACARONI

Интимная и в то же время страстная позиция, благодаря котроой в выигрыше окажетесь вы оба: он не кончит так же быстро, как время классической догги-версии, а это значит, что у тебя будет больше времени прочувствовать его по-полной.

@LUCYMACARONI

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Теги: #секс#Новый год