Поза наездницы: что мужчине делать во время секса в такой позиции (18+)
10:58, 31 декабря 2019Отношения
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Раскрыты особенности позы наездницы.
Чем хороша поза наездницы / фото pixabay
Поза наездницы хороша буквально по всем пунктам: стимуляция клитора и полный контроль.
Но это совсем не значит, что мужчина в этот момент должен смотреть в экран телефона. Намекните ему, что можно делать, передает Cosmo.
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1. Он подстроится под твой ритм
Не двигать бедрами просто так, а ощущать твои движения и доставлять тебе еще больше удовольствия.
2. Он может взять тебя за бедра
И без особых усилий поднять в воздух. Правда, тебе может не понравиться.
3. И пусть не сжимает твои бедра слишком сильно
Это сбивает тебя с ритма и после десятого повтора становится неприятно.
4. Можно двигаться и целоваться одновременно
И это очень удобно и приятно!
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