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Поза наездницы: что мужчине делать во время секса в такой позиции (18+)

10:58, 31 декабря 2019
Отношения
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Чем хороша поза наездницы / фото pixabay

Но это совсем не значит, что мужчина в этот момент должен смотреть в экран телефона. Намекните ему, что можно делать, передает Cosmo.

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1. Он подстроится под твой ритм

Не двигать бедрами просто так, а ощущать твои движения и доставлять тебе еще больше удовольствия.

2. Он может взять тебя за бедра

И без особых усилий поднять в воздух. Правда, тебе может не понравиться.

3. И пусть не сжимает твои бедра слишком сильно

Это сбивает тебя с ритма и после десятого повтора становится неприятно.

4. Можно двигаться и целоваться одновременно

И это очень удобно и приятно!

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Теги: #секс