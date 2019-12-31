Поза наездницы: что мужчине делать во время секса в такой позиции (18+)

Раскрыты особенности позы наездницы.

Поза наездницы хороша буквально по всем пунктам: стимуляция клитора и полный контроль.

Но это совсем не значит, что мужчина в этот момент должен смотреть в экран телефона. Намекните ему, что можно делать, передает Cosmo.

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1. Он подстроится под твой ритм

Не двигать бедрами просто так, а ощущать твои движения и доставлять тебе еще больше удовольствия.

2. Он может взять тебя за бедра

И без особых усилий поднять в воздух. Правда, тебе может не понравиться.

3. И пусть не сжимает твои бедра слишком сильно

Это сбивает тебя с ритма и после десятого повтора становится неприятно.

4. Можно двигаться и целоваться одновременно

И это очень удобно и приятно!

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