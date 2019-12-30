Названы 5 лучших поз для секса в гостях (18+)

Главное — по возможности закрыть дверь и проверить, не скрипит ли кровать.

Каникулы в компании любимого человека — прекрасное время. Но если вы проводите их в родительском доме, сдержать страсть бывает сложно.

Эксперты Cosmo составили подборку поз, в которых можно заниматься сексом, не опасаясь внезапного визита бабушки.

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1. "Миссионерка"

Привычная, но все равно приятная поза, которую можно изобразить как на кровати, так и на полу. У партнера есть свободная рука, чтобы прикрыть женщине рот, если она может не сдержаться.

2. 69 на боку

Вариант известной позы для орального секса, но вы оба лежите на боку. Во‑первых, вам обоим проще дышать. Во‑вторых, не напрягается шея. В-третьих, свободны руки. Кроме того, не тянет стонать, потому что рот занят.

3. Стоя в душе

Секс в ванной — довольно странная забава, но в чужом доме этот вариант может пригодиться. В большинстве дверей есть замки, а шум воды заглушает прочие звуки.

4. Лицом в подушку

Тихая версия догги-стайл. Женщина ложится на живот, затем опирается на колени и локти (или запястья). Это хорошая поза для стимуляции клитора и глубокого проникновения. А все стоны скроет подушка.

5. Тихие «ложки»

Вы оба лежите на боку, партнер смотрит женщине в затылок. Она приподнимает верхнюю ногу, а когда его пенис окажется внутри — опускает. Теперь вы можете беззвучно двигаться даже на скрипучей кровати и наслаждаться близостью.